Bir basın raporu, dünkü antrenmana katılan ve 2026 Dünya Kupası'nın ardından çıktığı iznin sona ermesiyle Atletico Madrid antrenmanlarına dönen Julian Alvarez'in ikinci gününe dair ayrıntıları ortaya koydu.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Julian Alvarez'in kendisi ve ABD'deki Dünya Kupası finaline katılan diğer oyuncular için tasarlanan fiziksel antrenman programına devam ettiğini belirtti. Arjantinli forvet, saat tam 11.30'da (İspanya saatiyle) Majadahonda'daki Cerro del Espino antrenman tesisine geldi ve burada fizik kondisyon antrenörü Luis Pinedo ile bireysel bir antrenman seansı gerçekleştirdi.

Antrenman, sahada çeşitli egzersizlerle başladı, ardından ikili spor salonuna geçti.

Arjantinli forvet, geçtiğimiz pazar Manchester City ile karşılaşmak için Güney Kore'ye gitmeyen diğer Arjantin Milli Takımı oyuncuları gibi tek başına antrenman yaptı.

Julian gelmeden önce Marc Pubill, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente, Alex Baena, Alexander Sörloth ve Juan Musso Majadahonda'da antrenman yaptı.

Takımın geri kalan üyeleri ise Güney Kore'ye yaptıkları yolculuğun ardından birkaç günlük dinlenmenin tadını çıkarıyor; yarın çarşamba günü takım arkadaşlarıyla bir araya gelmeleri bekleniyor.

Julian, uzun süredir beklediği Diego Simeone ile görüşmeyi umuyor; kendisiyle uzun bir konuşma yapmayı ve son günlerde bir araya gelemediği, Dünya Kupası'na katılan oyuncularla buluşmayı bekliyor.

Julian'ın bu görüşme sırasında kulüpten uzaktaki olası geleceğini konuşması bekleniyor; bu ise Atletico Madrid'in şu an düşünmediği bir konu.

"Cholo" ise 19 Ağustos'ta sahasında Malaga karşısında başlayacak sezonda ona güvendiğini şimdiden açıkladı.

Teknik direktör, Seul'de düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: "Durum tamamen net, kulüp bir karar aldı ve bunu Miguel Angel (CEO) çok iyi açıkladı. Sportif açıdan Julian gibi bir oyuncuya sahip olmaktan son derece memnunuz ve büyümeye, gelişmeye devam etmesine ve son iki yılda yaptığı gibi elinden gelenin en iyisini sunmayı sürdürmesine kesinlikle yardımcı olacağız; ki bu çok şey oldu."

Julian ise tatilden döndükten sonra kulübün planına uydu, ancak bu dönemde onun için en önemli olan Simeone ile görüşmeyi bekliyor; amacı Barcelona'ya transfer olma hayalini gerçekleştirmek için yeşil ışık almaya çalışmak.