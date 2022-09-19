Barcelona'nın İspanyol savunma oyuncusu Jules Kounde, daha önce Chelsea ile de görüştüğünü ancak Barcelona'yı tercih ettiğini açıkladı.

Yaz transfer döneminde 64 milyon dolar karşılığında Sevilla'dan Barcelona'ya transfer olan Kounde, Londra ekibinden aldığı teklife rağmen Camp Nou'da oynamanın kendisi için daha uygun olacağı yönünde bir karar verdiğini söyledi. Chelsea'nin eski patronu Thomas Tuchel ile görüştüğünü belirten Kounde, L'Equipe'e verdiği demeçte Barcelona'daki sürecin kendisini heyecanlandırdığını belirtti.

Ne söylendi?

"Barcelona'nın sürecini yeniden yapılandırma olarak nitelendirmek çok doğru değil çünkü şimdiden rekabetçi bir takımımız var. Bu yeni dalganın bir parçası olmak ve şampiyonluklar için mücadele etmek beni fazlasıyla heyecanlandırıyor. Barcelona her zaman ait olduğu yerde, en iyi kulüplerden biri olmalı. Xavi ile transferime ilişkin konuştum ve beni iyi tanıdığını anladım. Tuchel de Chelsea'ye transfer olmamı istiyordu ama ama tercihim Barcelona kadrosunun bir parçası olmak oldu"

Bu sezon Chelsea formasıyla yedi resmi karşılaşmada forma giyen Kounde'nin Fransa Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nda da boy göstermesi bekleniyor. Son dönemde milli takımdan düzenli davet alan oyuncu, geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 43 maça çıkarken, La Liga'da forma giyen en istikrarlı savunma oyuncularından biri olmayı başarmıştı.