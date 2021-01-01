Jürgen Klopp'u yenen Ralph Hasenhüttl gözyaşlarını tutamadı

Liverpool'u 1-0 yenen Southampton Menajeri Ralph Hasenhüttl, karşılaşmanın bitiminin ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Jürgen Klopp'un 'unu yenen Menajeri Ralph Hasenhüttl, karşılaşmanın ardından duygusal anlar yaşadı.

Klopp karşısında kariyerindeki ilk zafere ulaşan Hasenhüttl, yaşadıkları zor sürecin ardından bu galibiyetin önemli olduğunu vurguladı.

Avusturyalı menajer, "Virüs vakalarının ardından herkes bir araya gelerek galibiyeti istedi. Açıkçası 80'inci dakikada 3 puan için uzun bir yolumuz olduğunu düşünüyordum. Klopp'a karşı geçmişim pek iyi değildi. Bugüne kadar yenemediğim tek kişiydi. 1-2 ay önce görüştüğümüzde ona bu galibiyetin şakasını yapmıştım." şeklinde konuştu.

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Hasenhüttl yönetimindeki Southampton bu sezon aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. 17 maçta 29 puan toplayan İngiliz ekibi, dördüncü sıradaki ile aynı puanda.