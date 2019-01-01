Jürgen Klopp'tan Pierre-Emerick Aubameyang'a büyük övgü

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Arsenal’in golcüsü Aubameyang hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Premier Lig’de bugün ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenleyen Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Dortmund’dan eski öğrencisi Pierre Emerick Aubameyang’ı durdurmanın çok zor olduğunu söyledi.

Arsenal’in Gabonlu golcüsünü esprili bir dille öven Klopp, “Giyiniş tarzı dışında zayıf bir noktası yok. Daha önceki maçlarda onu savunmakta başarılı olduk diyebiliriz. Ancak onu tamamen durdurmak imkansız çünkü çok hızlı bir futbolcu” dedi.

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Bu futbolcunun Dortmund’a transfer olduğu dönem hakkında da konuşan Klopp, “Lewandowki bizden ayrılma kararı almıştı. Aubameyang o zaman St. Ettienne’de kanat olarak oynuyordu ve bizim 9 numaraya ihtiyacımız vardı. Onu almadan önce uzun süre düşündük. Geldiğinde önce kanat olarak oynadı ama sonra merkez forvet olarak ne kadar başarılı olabileceğini gördük” diye konuştu.

Aubameyang’ın kendisini çok geliştirdiğini söyleyen Klopp, “Geldiğinde böyle değildi. İnanılmaz bir gelişim gösterdi ve gol makinesine dönüştü. Hızı ile golcülüğü birleşince ortaya muhteşem bir oyuncu çıktı” ifadelerini kullandı.