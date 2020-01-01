Jürgen Klopp'tan koronavirüs açıklaması: Bir futbol antrenörünün söylediklerinin ne önemi var?
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Çin'de çıkan koronavirüs salgınının başta İtalya olmak üzere Avrupa ülkelerinde de görülmesi, spor organizasyonlarını da tehlikeye attı. İtalya'da birçok maç bu yüzden ertelenirken, aynı önlemin diğer Avrupa ülkelerinde de alınıp alınmaması gerektiği gündemde.
Liverpool menajeri Jürgen Klopp ise Chelsea maçının ardından bu konuda kendisine sorulan bir soruya ilginç bir cevap verdi."Böylesine önemli bir konuda bir futbol antrenörünün söylediklerinin ne önemi var?" diyen Klopp, "Neden ben? Bilgisi olana sorun. Siyaset ya da başka şeylerden anlamam. Ben beyzbol şapkası takan çirkin traşlı bir adamım" ifadelerini kullandı.