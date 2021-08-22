Borussia Dortmund’da gösterdiği performansla adından sürekli söz ettiren Haaland, Jürgen Klopp’un da beğenisini kazanmış gibi görünüyor.

Borussia Dortmund’un 21 yaşındaki yıldızı Erling Haaland, Bundesliga’da 2021-22 sezonuna da fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Norveçli golcü, ilk haftada oynanan Eintracht Frankfurt maçında da iki gol kaydetmişti.

Dortmund formasıyla çıktığı 63 maçta rakip fileleri 62 kez sarsan Haaland, Avrupa’nın en büyük kulüplerinin dikkatini çekmeyi de başardı.

Alman ekibinin eski teknik direktörü Jürgen Klopp da genç yıldızdan övgüyle bahsetti.

Neler söylendi?

Alman basınından Bild’e konuşan Klopp, Haaland hakkında şu ifadeleri kullandı: “Tabii ki sıra dışı bir yeteneğe sahip, gerçekten çok güçlü bir oyuncu.”

“Bir gol sevinci sırasında topu yere vurmuştu, ondan sonra zeminde bir hasar meydana geldi mi diye merak etmiştim!”

“Er ya da geç üst düzey kulüplerle görüşecektir. Bunun gelecek sene gerçekleşecek mi ondan emin değilim, o zaman da Dortmund’un ona karşı koyması gerekebilir.”

Liverpool’un Haaland’la ilgilenip ilgilenmediği konusunda ise Klopp şunları söyledi: “Haaland çok ilginç bir oyuncu, onun sahaya getirdiği enerjiyi gerçekten seviyorum. Genel itibarıyla birçok takıma da uyum sağlardı.”

Klopp’tan Liverpool sözleri

2015 yılında İngiliz devine katılan Klopp, takımını üst sıraların değişmez bir parçası haline getirdi ve taraftarların gözünde de bir kahramana dönüştü.

2019 yılında Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Klopp, ertesi sene de 30 yıllık hasrete son vererek takımını Premier Lig şampiyonluğuna taşımıştı.

Liverpool’la olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Alman teknik adam, yeni sözleşme için ise kesin ifadeler kullanmayı tercih etmedi:

“Şu anda net bir şey söylemek doğru olmaz çünkü önümde çok uzun bir süre var.”

“Üç yıl içerisinde neler olacağını nasıl bilebilirim ki? Birçok kişi iki-üç hafta içerisinde nerede olacaklarını bile bilmiyor.”

Başarılı teknik adam, Almanya Milli Takımı sorusunun yöneltilmesi üzerine şunları söyledi:

“Eğer 2024’te Liverpool’dan ayrılırsam bir sene boyunca çalışmayacağım. Benim ismimin geçmesi için Hansi Flick’in de 2025’e kadar görevde kalması gerekiyor, 2024’te kimse bana herhangi bir iş teklifiyle gelemez!”

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