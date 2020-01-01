Jürgen Klopp'tan ayrılık açıklaması! "1 yıl ara vereceğim"

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, kulübüyle olan sözleşmesinin bitiş tarihinde takımdan ayrılacağını söyledi.

'u 30 yıl sonra Premier Lig şampiyonluğuna ulaştırarak tarih yazan Jürgen Klopp, 2024 yılında sözleşmesi sona erince İngiliz ekibinden ayrılacağını açıkladı.

Jürgen Klopp, SWR Sport'a verdiği demeçte "Liverpool'da 4 yılım daha kaldı. 2024'te sözleşmem sona erecek. Ondan sonra hayat devam edecek tabii ki. 'dan sonra yaptığım gibi, 1 yıl ara vereceğim. O 1 yıl boyunca hiçbir şey yapmayacağım" ifadelerini kullandı.

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Alman teknik adam, dünyanın beş yıl sonra tamamiyle farklı olacağını da ekleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

Daha fazla takım

"Ben büyük bir enerjiyle çalışırım. Fakat, böylesine güçlü bir enerjiyle çalışırken bir problem oluyor. Ben hiçbir şeyi 'biraz' yapamam. Ya tam yaparım ya da hiç yapmam. Artık daha fazla devam edemeyeceğimi düşündüğüm zaman ise 1 yıl mola veririm."

Liverpool, Premier Lig'in 35. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.