Jürgen Klopp'dan Mbappe açıklaması: "Kesinlikle hiçbir şansımız yok"

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, Kylian Mbappe transferinin mümkün olmadığını açıkladı.

Hafta ortasında ’in 20 yaşındaki yıldızı Kylian Mbappe için ’un da transfer yarışına dahil olduğuna dair haberler ortaya çıkmıştı.

İngiliz kulübün başarılı teknik adamı Jürgen Klopp, ’in de ilgilendiği Fransız oyuncu için kulübün ekonomik imkanlarının yetmeyeceğini belirtti.

Mbappe’nin büyük bir hayranı olduğunu ifade eden Klopp “Taraftar olarak baktığımızda, Mbappe gibi bir oyuncunun alınmaması için hiçbir sebep yok ama konuyu kulüp açısından ele aldığımızda para önemli bir konu haline geliyor. Şansımız yok. Kesinlikle hiçbir şansımız yok. Bu hikayeyi öldürdüğüm için özür dilerim. Dünyada Mbappe’yi PSG’den alacak bir kulübün olduğunu düşünmüyorum. Biz de buna dahiliz. Dürüst olmak gerekirse bu kalibrede bir oyuncuyu almak çok zor” şeklinde konuştu.

Bu sezon PSG formasıyla 11 resmi maça çıkan Kylian Mbappe, 9 gol ve 4 asistlik performans sergilemeyi başardı.