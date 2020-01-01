Jürgen Klopp: Virgil van Dijk'in bu kadar özel olduğunu bilmiyordum

Liverpool menajeri, Hollandalı savunmacı hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Jürgen Klopp, 'un yıldız savunmacısı Virgil van Dijk'in beklentileri aştığını kabul etti.

Liverpool, Premier Lig'de sezonu büyük bir farkla şampiyon olarak bitirirken, Hollandalı stoper ise takımı için bütün maçlarda 90 dakika sahada kalarak büyük bir iş başardı.

3-1'lik galibiyetinin ardından gazetecilere konuşan Klopp, "Van Dijk'in bir saat daha övgüye ihtiyacı olup olmadığından emin değilim. O, oldukça iyi bir oyuncu. İyi bir stoper" yorumunu yaptı.

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Van Dijk'in sahip oldukları zihinsel yetenekleriyle özel bir oyuncu olduğunu belirten Alman menajer, "Bu özellikler onu oldukça iyi bir stoper. Onun gibi bir oyuncuya sahip olmak çok güzel. Transferini gerçekleştirdiğimizden gerçekten iyi bir oyuncu aldığımızı biliyorduk, ama paket olarak bu kadar özel bir oyuncu olduğunu bilmiyorduk. Bu onu gerçekten, çok heyecan verici kılıyor" şeklinde konuştu.