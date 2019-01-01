Jürgen Klopp: Solskjaer göreve kalıcı olarak gelecek

Manchester United - Liverpool maçı öncesi açıklamalarda bulunan Jürgen Klopp, Solskjaer'in seneye de görevinde olacağını iddia etti.

Ole Gunnar Solskjaer, Jose Mourinho'dan devraldığı Manchester United teknik direktörlüğü görevinde, tüm kulvarlarda 13 maçta 11 galibiyete ulaşmıştı. Taraftarların da desteğini arkasına alan Norveçli hocaya bir övgü de ezeli rakip Liverpool teknik patronu Jürgen Klopp'tan geldi.

Pazar günü iki takım arasında oynanacak derbi öncesinde basın toplantısı düzenleyen Alman teknik adam, "Onun adına çok mutluyum. Bizim için olumlu olmasa da bütün Manchester United camiası adına çok önemli bir performans sergiledi." ifadelerini kullandı.

Solskjaer'in takımıyla beraber yakaladığı çıkışı değerlendiren Klopp, "Sir Alex Ferguson'un felsefesini günümüz futboluyla birleştirdiler. Bu da onları tekrardan bir tehdit haline getiriyor. Doğru yoldalar." dedi.

Norveçli hocanın kariyer çizgisini kendisinin geçmişiyle kıyaslayan Liverpool teknik patronu, "Ben de Mainz'dan Dortmund'a geldiğimde insanlar uluslararası tecrübem olmadığını söylüyordu ve bu doğruydu. Normalde de Norveç'ten Manchester United'a geçiş yapmazsınız. Ancak, Solskjaer, gerekli özelliklere sahip olduğunu kanıtladı." cümlelerini kullandı.

Rakibinin geleceğiyle ilgili de tahminde bulunan Klopp, sözlerini, "Şu an takımının başında ve önümüzdeki sezonda da olacağına dair hiç şüphem yok. Bütün özellikler kendisinde var. United'ın yeni bir menajerle anlaştığını düşünebiliyor musunuz? Ole bu görevi tamamen hakediyor." diyerek tamamladı.

İki ezeli rakip, Pazar günü Old Trafford'da zirve yolunda kritik bir karşılaşmaya çıkacak.