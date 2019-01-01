Jürgen Klopp, Salah'a yapılan tezahüratlara tepki gösterdi

Jürgen Klopp, Salah hakkında ırkçı tezahüratta bulunan Chelsea taraftarlarına tepki gösterdi ve spor müsabakalarından men edilmesini istedi.

Teknik Direktörü Jürgen Klopp, taraftarlarının Mohamed Salah hakkında ırkçı tezahüratta bulundukları videoya tepki gösterdi.

Chelsea taraftarları, dün akşam UEFA çeyrek finali ilk maçında Slavia Prag ile deplasmanda karşılaştıkları mücadele öncesinde büyük bir skandala imza attı. Bir barda toplanarak maç saatini bekleyen İngilizler, Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'a yönelik ırkçı tezahüratlarda bulundu ve olayın görüntüleri kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı.

Konu hakkında açıklamada bulunan Alman teknik direktör, "Bu kesinlikle iğrenç bir durum ve asla yaşanmaması gerekiyor. Bu tarz bir davranışı gerçekleştiren insanların halen olması çok üzücü fakat buna karşı ne kadar çok kişi tepki gösterirse daha çabuk engelleyebiliriz. Bana sorarsanız böyle insanların bir daha stadyumlara girmemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Konu hakkında eleştirilerine devam eden Klopp, "Kendinizi diğerlerinden daha değerli zannetmeniz çok saçma. Şu an dünyamızdaki en büyük yanlış bu olabilir. Bu insanların futbol topluluğun bir parçası olmaması gerekiyor. Futbol farklı ırkların ve insanların birlikte çalışabildiğinin en iyi örneğidir. Futbol ailesi olarak bu olaya daha yüksek sesle tepki göstermeliyiz ki bir daha böyle bir durum yaşanmasın." dedi.

Salah'a "bombacı" diyerek tezahüratta bulunan 6 kişiden 3'ünün Chelsea kulübü tarafından maçın oynandığı Eden Arena'ya gelmeden evvel tespit edildiği ve stadyuma girişlerinin engellendiği açıklandı. Chelsea kulübü, daha sonrasında yaptığı açıklamada olayları "tiksindirici" olarak nitelendirirken söz konusu tezahüratları yapan kişilerin birer utanç kaynağı olduğunu ifade etti.