Jürgen Klopp: Pep Guardiola da normal bir sezon olsa farkın bu kadar olmayacağını söylerdi

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Premier Lig'de Manchester City ile aralarındaki puan farkının 16'ya çıkmasını sakatlıklara bağlıyor.

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, 2020-21 sezonu "normal bir sezon" olsaydı takımının Manchester City'ye daha yakın bir durumda olabileceklerini söyledi.

Liverpool'da Virgil van Dijk, Joe Gomez ve Joel Matip gibi birçok önemli oyuncu sakatlık geçirdi ve savunmada ciddi eksiklikler yaşadılar.

Jürgen Klopp'un ekibi geçen sezon Premier Lig kupasını kaldırdı ancak bu sene işler istedikleri gibi gitmedi ve lider Manchester City'nin 16 puan gerisinde kaldılar.

Jürgen Klopp ne dedi?

Klopp, "City'yi nasıl geçebiliriz ya da İngiliz futbolunda yeniden nasıl en iyi takım oluruz diye düşündüğümüz bir durum asla olmadı." dedi.

"Sadece kendimizin en iyi versiyonu olmak istedik. Bu şansa yine sahibiz. Eğer yeterince iyiyseniz bu yeterlidir. Başka bir takım daha iyiyse o önünüze geçecektir, sporda işler böyler işler."

"Kendimizin en iyisi olmaktan daha fazlasını yapamayız ve takım olarak deneyeceğimiz şey de bu."

"Bunun için elbette biraz daha fazla şansa ihtiyacımız var. Sakatlık konusunda biraz daha şanslı olursak amacımıza daha yakın olabiliriz."

"Hepimiz aynı fikirdeyiz ve eminim Pep de böyle söylerdi; eğer normal bir sezon olsaydı fark 16 puan olmazdı."

"Ama sonuç olarak fark bu şekilde. Kabul ediyoruz. Bu sezon City'ye ne kadar uzaklıkta olduğumuzla ilgilenmiyoruz. Ne kadar ileri gidebileceğimizi düşünüyoruz. Bu yeterli."

Liverpool'da hangi futbolcular sakat?

Liverpool'un en önemli oyuncularından bazıları bu sezon yeterli maçta görev alamadı. Kırmızılara en çok zarar veren sakatlık, takımın ilk üç stoperleri Van Dijk, Gomez ve Matip'in yaşadığı sakatlıklar oldu.

Ayrıca Diogo Jota, Thiago Alcantara, Naby Keita, Fabinho, Jordan Henderson, Alisson ve Trent Alexander-Arnold gibi isimler de farklı zamanlarda sakatlık yaşadılar.

Fabinho ve Henderson, sakatlıklarla baş etme yolunda stoper görevi üstlendiler ve sonucunda da Liverpool orta sahada zayıf kaldı.

İngiliz ekibi Ocak transfer döneminde Ozan Kabak ile Ben Davies'i kadrosuna katarak savunmada yaşadığı eksikliği kapatmak istedi.

Liverpool için sırada ne var?

Liverpool, Premier Lig'in 25. haftasında Merseyside derbisinde Everton ile karşı karşıya gelecek.

Klopp'un ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde ise RB Leipzig'e karşı 2-0 kazandıkları son 16 turunun rövanş mücadelesi için 10 Mart'ta Alman ekibiyle karşılaşacaklar.