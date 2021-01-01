Jürgen Klopp: Ozan Kabak'ın yaşadığı durum bir anlaşmazlık

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Leicester City'ye 3-1 kaybettikleri karşılaşmada ilk kez forma giyen Ozan Kabak'ın performansını değerlendirdi.

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Ozan Kabak'ın takıma yeni katılmasından dolayı bazı anlaşmazlıkların yaşanabileceğini söyledi.

1-0 öne geçtikleri Leicester City maçından 3-1'lik skorla eli boş dönen Liverpool'da kaleci Alisson Becker'ın hataları ve ilk kez forma giyen Ozan Kabak öne çıktı.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Jürgen Klopp, Ozan Kabak'ın takıma alışması gerektiğini vurgulayarak iyi bir oyuncu olduğunu söyledi.

"Maçtan önce hepimiz Ozan'ın gerçekten iyi bir oyuncu olduğunu biliyorduk ve maçtan sonra da bundan eminiz. Ama maçtan önce bizim normalde yaptığımız şeylere alışık olmadığını da biliyorduk. Durum yeni olduğu için yaşanabilecek bir anlaşmazlık. Onun alışık olmadığı bir tarzda oynuyoruz. 2. golde bir hata oldu. Alisson kalesini terk etmeyi sever. Bu tarz hatalar genelde hazırlık maçlarında yapılır. Bağırmamız gereken bir pozisyon ve kimsenin bağırdığını duymadım. Yediğimiz son 2 golü sevmedim. Bunu kabul edemem. Daha farklı reaksiyon vermeliydik. İlk golü Leicester attı, goller hediye ettik. Bu durumu hiç sevmedim. Bu ne kadar zorlu bir durumda olduğumuzu gösteriyor."

Bu sonucun ardından Liverpool, fikstür tablosuna bir kırmızı daha ekledi.

Liverpool Premier Lig'de 40 puan ile 4. sırada kalırken Leicester City ise puanını 46'ya yükselterek Manchester City'nin hemen ardından 2. sırada yerini aldı.