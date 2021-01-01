Jürgen Klopp: Ozan Kabak ve Ben Davies uyum sağlamak için büyük bir çaba sarf ediyorlar

Liverpool'da savunmanın merkezinde büyük bir kriz yaşayan Klopp, iki yeni transferin kısa süre içinde forma giyebileceğini belirtti.

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, yeni transferler Ozan Kabak ile Ben Davies'in Leicester City maçında sahada olabileceklerini imâ etti.

Alman antrenör, son günlerde iki futbolcunun oldukça iyi göründüğünü ve Leicester karşısında forma giyebileceklerini söyledi:

"Yapılması gereken her şeyi yaptılar. Oyun planımıza uyum sağlamak için ellerinden geleni yapıyorlar," diyen Klopp, "Hem Ozan hem de Ben, sakin ve öğrenmeye oldukça istekliler. Uyum sağlamak için büyük çaba sarf ediyorlar. Tekrar söylüyorum, bu çok önemli bir davranış. İkisinin de sahada olması hâlinde, yaptıklarımıza alışmış diğer dokuz oyuncumuz var. Şu ana kadar her şey yolunda ve şimdi bir karar vermemiz gerekiyor" yorumunu yaptı.

Premier Lig'in 24. haftasında Leicester City deplasmanına çıkacak olan Liverpool, 40 puanla 4. sırada yer alıyor.