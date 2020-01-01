Jürgen Klopp: "Oyuncularım harika bir tutum gösterdi"

Jürgen Klopp, 4-0'lık yenilgiye rağmen oyuncularının Manchester City karşısındaki performansını beğendiğini söyledi.

Şampiyon unvanıyla çıktıkları Etihat Stadyumu'nda 'ye 4-0'lık skorla boyun eğen 'da Teknik Direktör Jürgen Klopp, oyuncularının konsantrasyon eksikliği yaşadığı yönündeki görüşlere karşı çıktı.

Maçın ardından Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Alman teknik adam, "Bu maçın bizim için çok önemli olduğunu söyleyebilir miydik? Oyuncularım harika bir tutum sergiledi. Beklediğimden daha çabuktuk ama yeterince akıcı olamadık. Mancheter City karşısında ciddi sorunlar yaşayabiliyorsunuz." dedi.

Klopp, maçta önemli şanslar yakaladıklarına da değinirken, şöyle devam etti: "Bu fırsatları değerlendirsek sonuç farklı olabilirdi ama başaramadık. Bunu yeterince konsantre olamadığımıza bağlayabilrisiniz ama ben takımımın performansından memnunum."