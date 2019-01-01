Jürgen Klopp: Napoli, Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilir

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, Şampiyonlar Ligi E Grubu mücadelesinde Napoli'ye 2-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda , sahasında karşılaştığı 'u Dries Mertens ve Fernando Llorente'nin (P) golleri ile 2-0 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, Carlo Ancelotti ve ekibinin turnuva şansıyla ilişkin şunları söyledi: "Napoli, Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilir. İyi bir planınız ve iyi oyuncularınız varsa, ki Napoli'nin kesinlikle var, o zaman kupayı kazanabilirsiniz. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için dünyanın en iyi takımı olmanıza gerek kalmadığını geçtiğimiz sezon tecrübe edindik. Doğru zamanda olmalı ve bazı durumlarda şanslı olmalısınız."

Haberin devamı aşağıda

, Premier Lig'den daha geç başladığı için Napoli'nin bu maçta Liverpool'dan daha iyi olup olmadığı sorusuna Klopp, şöyle yanıt verdi. "İtalyan bir gazeteci, Napoli'nin bizden daha iyi olup olmadığını sordu. Bahsettiği maçı ben görmedim, bizim maçta da kendisi neredeydi bilmiyorum. Yorgun olduğumuzu söylüyorsunuz. Kim sakatlandı, kim yerdeydi? Liverpool oyuncuları mı yoksa Napoli oyuncuları mı? 1-0'dan sonra bizden daha diriydiler, 2-0'da da öyleydiler, bu normal. Gol atınca havaya girersiniz. Ama sahada birinden daha güçlü olan bir takım yoktu. Standart fiziksel problemler dışında başka bir problem yoktu. İki takımın da savaştığı oldukça gergin bir maçtı. Bu gece fiziksel bir problemimiz yoktu. Bazı şeyleri geride bırakmalısınız. Hayattaki herkes gibi yolunuza devam etmek için pozitif anlara ihtiyacınız vardır. Bu gece pozitif anlarımız olmadı. İyi olan taraf onlardı. Umarım bu skor belirleyici olmaz. Puan durumunu değiştirebilmemiz için bize birkaç maç daha izin verin. Şu anda Napoli önde görünebilir ama daha maç yapacağız, durmayacağız."

Uzatma anlarında verilen penaltı kararını eleştiren Alman çalıştırıcı, "Ne diyebilirim ki? Bence penaltı olmadığı açıkça belli çünkü Callejon daha temas olmadan zıplayıp düşüyor. Ama olanı değiştiremeyiz, kendimizi eleştirmeliyiz. Daha iyisini yapabilirdik."

Hakem kararları ile ilgili yorumlarına devam eden Klopp, " Birçok bölümde bizden daha iyi iş çıkardılar. Biz de iyi oynadık ama sonuca gidemedik. Serbest vuruş istediğimiz anlar oldu. Sadio Mane bir düşüp bir kalkarken nasıl serbest vuruş kararı verilmediğini anlamadım" ifadelerine yer verdi.