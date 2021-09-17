Jürgen Klopp, Mohammed Salah'ın sözleşmesi için masaya oturmayacak

Alman teknik adam, Mohamed Salah’ın kontratına değil, saha içindeki performansına odaklanıyor.

Liverpool son dönemde kadronun önemli isimleriyle üst üste yeni sözleşmeler imzalamıştı. Virgil Van Dijk, Jordan Henderson, Trent Alexander-Arnold ve Alisson’un da aralarında bulunduğu 11 futbolcuyla imza tazeleyen İngiliz ekibi, takımın yıldızı Salah’ı ise henüz ikna edemedi.

Sözleşmesi 2023’te sona erecek olan Mısırlı yıldızın yönetimden astronomik bir maaş talep etmesi görüşmelerin tıkanmasına yol açtı.

Mohamed Salah'tan Liverpool yönetimini şoke eden talep

Ancak pazarlık masasındaki sorunlar, Salah’ın futbolunu etkilemişe benzemiyor. Bu sezon çıktığı beş maçta dört gol atan Salah takımı sırtlamayı sürdürüyor.

Ne söyledi?

Salah’ın geleceğiyle ilgili görüşleri sorulan Jürgen Klopp, sözleşme görüşmelerine dahil olmayacağını açıkladı.

“Söyleyecek bir sözüm yok, çünkü bu görüşmelerin dışındayım. İlgilendiğim tek konu Mo’nun sahada nasıl gözüktüğü, ne kadar hazır olduğu ve bu konuda hiçbir sorunumuz yok.”

“Gerçekten iyi durumda. Kontratla ilgili söylenecek yeni bir şey yok.”

Salah tarih yazmayı sürdürüyor

Geçen hafta Leeds United ağlarını havalandırarak Premier Lig’deki 100. golünü atan Salah, bu sayıya 162 maçta ulaştı.

Lig tarihinde dalya demek için daha az maça ihtiyaç duyan sadece dört futbolcu bulunuyor. Bu isimler; Alan Shearer (124), Harry Kane (141), Sergio Agüero (147) ve Thierry Henry (160).

Mohamed Salah, Premier Lig tarihine geçti

Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Milan'ı da boş geçmeyen Salah, kulüp efsanesi Steven Gerrard'ın rekoruna ortak olmuştu.

Mohamed Salah, Steven Gerrard'ın rekorunu egale etti

Firmino’nun yokluğunda gözler yine onda

Cumartesi günü Anfield’da Crystal Palace’ı konuk edecek olan Liverpool, Brezilyalı hücumcusu Roberto Firmino’dan bu maçta da yararlanamayacak.

Milli maç arasından önce oynanan Chelsea karşılaşmasında sakatlanan Firmino, Leeds ve Milan maçlarında kadroda yer alamamıştı.

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