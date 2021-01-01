Jürgen Klopp: ​Manchester United'a karşı kusursuz olmalısınız, biz değildik

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Manchester United'a karşı Old Trafford'da kazanmanın zor olduğunu kabul ediyor.

FA Cup 4. turunda ile karşı karşıya gelen , sahadan 3-2 mağlup ayrıldı ve kupaya veda etti.

Maçın ardından Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, BBC Sport'a değerlendirmelerde bulundu.

Old Trafford'da galip gelmenin zor olduğunu belirten Jürgen Klopp, "Burada kazanmak istiyorsanız kesinlikle kusursuz olmalısınız, biz değildik." ifadelerini kullandı.

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Karşılaşmayı bir kayıp olarak görmediklerini söyleyen Liverpool Menajeri, "Bu maçtan bir şeyler öğrenmeliyiz, her maçta bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz." dedi.

Alman menajer, "Oyunu kazansak da kaybetsek de bazı olumsuzluklar vardı ama sahada kazanmayı çok istediğimizi gördüm." şeklinde konuştu.

Old Trafford'da kupaya veda eden Liverpool, Premier Lig'de de 5 maçtır galip gelemiyor.

Jürgen Klopp'un öğrencileri Premier Lig'de Perşembe günü Jose Mourinho'nun öğrencileriyle karşı karşıya gelecek. 2021'de galibiyet alamayan Kırmızılar, deplasmanında üç puanı arayacak.