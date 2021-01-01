Jürgen Klopp Liverpool'a kötü haberi verdi | Virgil Van Dijk sezonu kapadı

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, uzun süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Virgil Van Dijk'ın sezonu kapattığını açıkladı.

Liverpool'un Alman menajeri Jürgen Klopp, Premier Lig'de oynayacakları zorlu Brighton maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında camiasına tatsız bir haber verdi.

Klopp, uzun bir dönemdir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Virgil Van Dijk'ın sezonu kapattığını açıkladı. Liverpool önceki gün de bir diğer stoperi Joel Matip'in sezonu kapattığını duyurmuştu.

Bu sezon savunma tandeminde büyük sorunlar yaşayan Liverpool, birçok maçta orta saha oyuncularından kurulu bir stoper ikilisi oluşturmak zorunda kalmıştı.

Geçen sezonun şampiyonu, bu sorunu çözmek adına transferin son gününde Preston North End'den Ben Davies ve Schalke'den Ozan Kabak'ı kiralık olarak renklerine bağladı.

Hollandalı stoper Virgil Van Dijk, sezonun ilk yarısında oynanan Eveton derbisinin henüz ilk 10 dakikası içinde sakatlanmıştı.

29 yaşındaki oyuncu bu sezon sadece sekiz resmi maçta forma giyebildi.