Jürgen Klopp ve Pep Guardiola atışması

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp ve Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, transfer ücretleri konusunda tartışmaya girdi.

Premier Lig'in başlamasına günler kala geçtiğimiz sezon şampiyonluğu 1 puanla kaçıran 'da teknik direktör Jürgen Klopp, 'nin astronomik ücretlerle yaptığı transferler ile ilgili eleştiri yaptı. Pep Guardiola'nın cevabı ise gecikmedi.

Transfer sezonunu sessiz geçiren Kırmızılar, yalnızca Sepp van den Berg'i ve Harvey Elliott'u kadrosuna kattı ve taraftarın transfer beklentisini pek de karşılayamadı.

City ise 'in İspanyol orta saha oyuncusu Rodri'yi 70 milyon euro'ya renklerine bağladı.

Klopp, düzenlediği bir basın toplantısında, transfer konusunda tasarruflu davranmalarını PSG, , ve Manchester City'nin yaptığı transferler üzerinden değerlendiren bir açıklamada bulundu: "Diğer takımların ne yaptığıyla ilgili bir şey söyleyemem. Bunu nasıl yaptıklarını da bilmiyorum. Biz faturalarımızı ödemek zroundayız. Biz, bu takıma yatırım yaptık. İstediğimiz oyuncuyu alabileceğimiz bir fantazi dünyasında yaşamıyoruz. Bunu sürekli başarabilen yalnızca 4 takım var gibi görünüyor. Madrid, Barcelona, City ve PSG. Neye ihtiyaçları varsa alıyorlar. Bu takımlar gibi sürekli 200-300 milyon euro harcayamayız. Onlarla kıyaslanamazsınız. Durum bundan ibaret."

Guardiola ise Klopp'un yaptığı bu açıklamalardan duyduğu rahatsızlığı şu şekilde dile getirdi: "Bu beni rahatsız ediyor çünkü her transfer sezonunda milyonlar harcadığımız doğru değil. Liverpool'dan bahsediyoruz, onlar küçük bir takım değil. Söylenenler hoşuma gitmiyor çünkü doğru değil. Her sezon 200 milyon harcayamayız, bu bir gerçek. Diğer hocalar istediğini söyleyebilir ama benim söyleyebileceğim tek şey bunun doğru olmadığıdır."