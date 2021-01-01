Jürgen Klopp: Kaybetmesi oldukça imkansızdı ama başardık

Burnley mağlubiyetinin kendi hatası olduğunu söyleyen Jürgen Klopp, kaybetmesi oldukça imkansız bir karşılaşmadan puan alamadıklarını düşünüyor.

Premier Lig'in 18. haftasında erteleme karşılaşmasında 'e 1-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Premier Lig'de Liverpool'un Anfield'da 68 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.

Karşılaşmanın ardından Sky Sport'a konuşan Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, "Kaybetmesi oldukça imkansız bir oyundu ama başardık. Benim hatam. Takımdakilerin kendilerine özgüven duymasını sağlamak benim işim. Fakat olmadı." dedi.

27 şut şansı buldukları karşılaşmada gol atamadıklarına değinen Liverpool Menajeri, "Topa sahiptik ve bazı pozisyonlar bulduk ama bitirici değildik. Aynı şeyi geçen hafta da söyledim. İşler yolunda gitmediğinde daha çok, daha sert, daha sık denemeli ve daha iyi kararlar almalısınız. Bu gece olmadı. İlk golü sizin atmanız faydalı oluyor ama atamadık. Uzun süre gol bulamadıktan sonra herkesin kendine olan güveni azalıyor. Bu maçı bir sonraki maç için hazırlık olarak görebiliriz. Oyuncularım yeteneksiz olduğu için kaybetmedik. Karar verme konusunda problemlerimiz vardı. Tehlikeli anlarda gol atabilseydik işler değişirdi fakat atamadık." şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Burnley, 1974 yılından beri Liverpool'u ilk kez mağlup etti.

Ligde 5 maçtır kazanamayan Liverpool, bu sonucun ardından 34 puanda kalırken Burnley ise 19 puana yükseldi.