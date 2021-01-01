Jürgen Klopp, Joel Matip’in sezonu kapattığını açıkladı

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Joel Matip'in sakatlığından ötürü sezonu kapattığını bildirdi.

Liverpool’un resmî sitesine konuşan Jürgen Klopp, geçtiğimiz hafta perşembe günü oynanan Tottenham maçında sakatlanan Kamerunlu stoperin sezonun geri kalanında takımla birlikte olamayacağını belirtti.



Matip’in önümüzdeki sezonun başlangıcı için hazır olacağını ifade eden Klopp, “Maalesef, herkes durumuna baktıktan sonra Joel Matip’in sezon sonuna kadar dışarıda kalacağını öğrendik. Fakat önümüzdeki sezon başlangıcında hazır olacak. Bu durum, sezon başında başladı. Joel, sezon başladığında sakatlandı” dedi.



Tecrübeli stoperin, Liverpool’a geldikten sonra yaşadığı sakatlıklara değinen Alman menajer, “Schalke’de, neredeyse tamamen oynadığını ve sakatlık yaşamadığını unutmamalıyız. Daha sonra Napoli maçında (2018 kasım) Kalidou Koulibaly ile girdiği mücadelede şanssızdı. Everton maçında da (Haziran 2020) benzer şeyler yaşadı” İfadelerini kullandı.



Liverpool, Joel Matip'in sezonu kapatması sebebiyle Schalke 04'ten Ozan Kabak'ı ve İngiltere Championship ekibi Preston'dan Ben Davies ile kadrosunu takviye etti.

