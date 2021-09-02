Jürgen Klopp: İngiltere’nin yedi santraforu var, bizim niye yok?

Liverpool’un Alman teknik patronu Jürgen Klopp, ülkesinin neden üst düzey golcüler yetiştiremediğini sorguladı.

Klopp’a göre 9 numara pozisyonundaki opsiyonların azlığı. Almanya’nın en büyük zayıflığını oluşturuyor.

2022 Dünya Kupası elemelerinde 2 Eylül günü Lihtenştayn ile karşılaşacak olan Almanya, zayıf rakibi karşısında alacağı sonuçla Avrupa Şampiyonası’nda yaşanan hayal kırıklığını bir nebze olsun unutturmak istiyor.

Almanya, Euro 2020’ye son 16 turunda İngiltere’ye 2-0 yenilerek veda etmişti. Klopp, İngilizlerin üçüncü bölgedeki oyuncu zenginliğine dikkat çekti.

Ne söyledi?

Joachim Löw’ün kadrosunda Timo Werner ve Thomas Müller dışında saf forvet olarak tanımlanabilecek bir oyuncu bulunmuyordu.

Almanya’da altyapıdan yetişen genç yeteneklerin sayıca az oluşu Klopp’u öfkelendirmiş gibi gözüküyor.

“İngiltere’de klasik merkez forvet rolünde oynayabilecek en azından yedi oyuncuya sahip. Biz niye değiliz? Bizde böyle bir bolluk yok. Oyuncuların bir yerlerden yetişmesi gerekiyor. Gençler arasından uzun vadede merkez forveti götürebilecek bir isim çıksa iyi olur.”

Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası’na katılabilmek için Almanya’nın önünde zorlu bir yol var. Panzerler, J Grubu’nda altışar puanlı Ermenistan ve Kuzey Makedonya’nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Euro 2020’nin ardından Joachim Löw’ün yerine milli takımın başına geçen Hansi Flick, ilk resmi maçına Lihtenştayn karşısında çıkacak. Ardından Pazar günü kendi sahalarında Ermenistan ile mutlak kazanmak zorunda oldukları bir maç oynayacaklar. Almanya’yı üç gün sonra ise İzlanda deplasmanı bekliyor.

Klopp, Almanya’yı çalıştıracak mı?

Löw 2021’in ilk aylarında görevi bırakacağını açıkladığında Klopp’un ismi milli takım ile sıkça anılmıştı. Bazı yorumculara göre; Klopp, 2024’te Liverpool ile olan sözleşmesi bitince Flick’in yerini alabilir. Ancak 54 yaşındaki teknik adam, Liverpool’dan ayrıldıktan sonra bir yıl ara vermeyi planlıyor.

“Liverpool ile kontratım bitince ilk olarak ‘normal’ bir hayatın nasıl olduğunu hatırlamak istiyorum. Bir yıl çalışmayacağım. Şu ana kadar hiç ara vermedim, ama bu kararımdan eminim.”

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