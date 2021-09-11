Jürgen Klopp iki yılda bir Dünya Kupası planlarını söndürdü

FIFA'nın Dünya Kupası'nı dört yerine iki yılda bir düzenlemek için harekete geçtiği iddia edildi.

Jürgen Klopp, Dünya Kupası'nı iki yılda bir düzenleme planlarını söndürdü ve fikstür sıkışıklığı yaşarken oyuncuların refahının yerinde olmayacağını söyledi.

UEFA ve diğer kıtalardaki yönetimlerin güçlü muhalefetine rağmen FIFA, Dünya Kupası'nı dört yerine iki yılda bir düzenlemek istiyor.

FIFA'nın global futbol geliştirme şefi Arsene Wenger bir süredir fizibilite çalışmasıyla olası geçisin lansmanını yapıyor.

Ancak Jürgen Klopp, Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesini oyuncuların sağlığına tehdit olarak görüyor.

Jürgen Klopp ne söyledi?

Ağustos ayında Wenger ile iki yılda bir Dünya Kupası konsepti üzerine görüşme yapan Jürgen Klopp, The Guardian'a konuştu: "Her fikir daha fazla maç yapmaktan geçiyor."

"Hemen dedim ki: Daha fazla maç mı? Bu, her yıl bir turnuva anlamına mı geliyor? Olamaz, bu doğru değil. Hiç turnuvanın olmadığı eski sezon önceleri nerede? Büyük bir turnuva için antrenman yapan herkesin hazırlığa ihtiyacı vardır.

Olimpiyatlara giderseniz, inanılmaz derecede zor antrenmanlar yaparsınız ve rekabet ettikleri her an için iyi hazırlanırlar.

Ama futbolcular bütün bir yıl oynuyor, sonra üç hafta ara veriyor, sonra iki hafta sezon öncesi hazırlık yapıyor ve sonra tekrar oynuyorlar. Bu futbol. Sürekli oynarsanız bu oyunu nasıl geliştirebilirsiniz? Yapamazsınız."

FIFA, Dünya Kupası'nı neden iki yılda bir düzenlemek istiyor?

Avrupa'da düzenlenen son derece başarılı iki turnuvanın ardından - hem Rusya 2018 Dünya Kupası hem de bu yıl organize edilen Euro 2020 - FIFA gösterişli turnuvaların sayısını artırmak için yoğun talep olduğunu öne sürdü.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, her iki yılda bir Mayıs ayında Dünya Kupası konseptini resmen önerdi ve bu fikir, futboldaki önemli figürlerin sert muhalefetine rağmen alkış toplamaya devam etti.

UEFA başkanı Alexander Ceferin, bu fikirle ilgili endişelerini şimdiden dile getirirken, zaten yoğun olan bir fikstürün daha da sıkılaşması muhtemel.

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FIFA'nın planları nihayetinde meyve verse bile etkileri kısa vadede olmayacaktır.

Katar, gelecek yıl 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırken, ABD, Kanada ve Meksika, dört yıl sonra 2026'da ev sahipliği yapacak.

Öte yandan Jürgen Klopp ve Liverpool, Premier Lig'de bu hafta sonu Leeds United ile karşılaşacak.

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