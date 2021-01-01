Jürgen Klopp hücumdaki başarısızlıktan muzdarip: Gol atamıyoruz, bu büyük bir sorun

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Fulham mağlubiyetinin ardından gol üretemiyor olmalarından yakındı.

Fulham karşısında aldıkları 1-0'lık mağlubiyetle Premier Lig'de düşüşe devam eden Liverpool, iç saha performansında da en kötü sezonunu geçiriyor.

İngiliz ekibi tarihinde ilk kez evinde oynadığı 6 maçta da ilk golü kendi kalesinde gördü ve ligi ilk dörtte bitirme umutları da azaldı.

Bu sezon sakatlıklarla başa çıkmaya çalışan Kırmızılar'ın menajeri Jürgen Klopp da hücum hattını işaret etti.

Jürgen Klopp ne dedi?

Maçın ardından Sky Sports'a konuşan Jürgen Klopp, skor üretemiyor olmalarının büyük bir problem olduğunu kabul etti.

"Maçta daha fazla etkili olabileceğimiz anlar oldu. İkinci yarıdan önce gol yememiz ağır bir darbeydi. Karşılık vermeye çalıştık ve öğrencilerim kazanmayı istedi. Sonuçta gol atamadık ve bu büyük bir problem."

"Fulham bize sorun yarattı bu çok açık ancak onlar da iyi bir takım ve Premier Lig'de kalmayı hak ediyorlar."

"Kazanan tarafın daha fazla istediğini söylemek kolaydır. Öğrencilerim de bu maçı istedi. Sorunun bu olduğunu sanmıyorum."

"Durup savaşmaya devam edeceğimizi söylememe gerek yok"

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Liverpool evinde oynadığı son 8 maçta da galip gelemedi.

Menajer Jürgen Klopp ise "Bu sezon ivmemizi yakalayamadık." dedi.

"Takımda bir uyum olduğunu görebiliyorsun. Buna hala sahipler ama kendilerini gösteremiyorlar. Bu durumu bir gecede değiştiremeyiz."

Şampiyonlar Ligi umutları hala süren Kırmızılar, 10 Mart'ta RB Leipzig'i ağırlayacak.

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