Jürgen Klopp: Hiçbir oyuncuyu antrenmanlara gelmeye zorlamayacağız

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, eğer istemezlerse hiçbir oyuncuyu antrenmanlara gelmeye zorlamayacaklarını söyledi.

Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen Premier Lig'de geri dönüşün ilk adımı olarak kulüpler bu hafta antrenmanlara başladı.

20 Mayıs'ta Melwood tesislerine gelerek iki aylık aranın ardından ilk kez antrenmanlara başlayan 'da teknik direktör Jürgen Klopp sürece ilişkin açıklama yaptı.

Sky Sports'a konuşan tecrübeli teknik adam oyuncularını baskı altına almayacağını söyledi:

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"Antrenmanlara başlamadan önce onlara, 'Kendi özgür iradenizle buradasınız. Normalde sözleşme imzalar ve ben istediğim zaman burada olmak zorunda kalırdınız. Ancak şu aşamada eğer güvende hissetmiyorsanız antrenmanlara gelmek zorunda değilsiniz' dedim."

"Hiçbir kısıtlama veya ceza yok. Antrenmanlara katılıp katılmamak tamamen onların kararı. Biz de buna saygı duyacağız."

"Oyuncular gayet iyi. İstediğimizi yapmak için asla hiç kimseyi tehlikeye atmayız. Evet, futbolu seviyoruz ve bu bizim işimiz. Ama bu, bizim hayatlarımızdan ve başkalarının hayatlarından daha önemli değil."