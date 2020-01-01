Jürgen Klopp: Eşimle konuşmak istedim ama ağlamayı bırakamadım

Jürgen Klopp, Liverpool şampiyonluğunu anlatan belgeselde, Chelsea - Manchester City mücadelesi esnasında yaşadıklarını anlattı.

Teknik Direktörü Jürgen Klopp, şampiyonluk sonrası yaşadıklarını anlattı.

LFCTV'nin yayınladığı bir belgesele konuşan Klopp, 'nin 'i mağlup ettiği mücadeleyi izlerken hissettiklerini dile getirdi:

"Stadyum dışında dakikaları saymak, hayatımın en ilginç ve en iyi futbol anılarından biri oldu. Hep birlikteydik ve herkesin yüzünü görebiliyordum. Oyuncularım oradaydı ve bazıları maçı izleyemiyordu. Saf bir mutluluktu. Son saniyelerin ardından çok rahatladım ve bir anda ağlamaya başladım. Sonra eşim Ulla'yı aradım."

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"Maç bitmeden 10 saniye önce onları aradım ve her birlikte o anı yaşamak istedim. Telefonu masaya açık bir şekilde bıraktım. Maç bitince Ulla ile konuşmak istedim ama ağlamayı bırakamadım. Hayatımda hiç böyle bir an yaşamadım."

"Neden ağlamayı bırakamadığımı bilmiyorum. Bu yüzden birkaç dakikalığına odama gittim. Çünkü etrafımdaki insanların, ağlamayı bırakamadığımı görmesini istemedim. Çok garip, çok güzel, çok duygusal ve çok özel bir andı."

Liverpool, 28 Ağustos Cuma günü Community Shield Kupası'nda ile karşılaşacak.