Jürgen Klopp: Bu şampiyonluk taraftarımız için...

Premier Lig'de 30 yıl aradan sonra şampiyonluğunu ilan eden Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp duygularını dile getirdi.

İngiltere Premier Lig’in 31. haftası sonunda şampiyonluğunu ilan etti. Son iki sezonunun şampiyonu ’nin önünde 23 puanla lider bulunan Kırmızılar, ligde bitime 7 hafta kala şampiyon olan ilk ve tek takım unvanını da aldı.

1992-1993 sezonunda kurulan Premier Lig’de hiç şampiyon olamayan, ligde ise 30 yıldır zafere hasret olan Liverpool’un bu özlemine son veren Jürgen Kloop, ülkede şampiyon olan ilk Alman teknik direktör oldu.

"Gerrard ve Dalglish 30 yıl bekledi"

Ligdeki 19. şampiyonluğun ardından Klopp, Sky Sports’un canlı yayına bağlanarak duygularını dile getirdi:

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“Bu şampiyonluk taraftarlarımız için” diyen tecrübeli teknik adam, “Şu anda kutlama yapmak önemli çünkü bu anlar unutulmaz. Sezondan birçok anımız vardı ve şimdi kutlama fotoğraflarımız olacak. Herkes için yaşadığımız bugünler zor ancak yine de bir araya gelmek zorundaydık, çocuklar da maçı birlikte izledi. Gerçekten tamamen kendimi kaybetmiş durumdayım. Kenny Dalglish’in bizi nasıl desteklediğini biliyorum, bu şampiyonluk onun için. 30 yıl bekledi, ayrıca Gerrard için, o da çok bekledi.”

"Bu duyguyu tarif edemem"

Liverpool'un resmi internet sitesine de konuşan Alman teknik adam duygularını ifade edemeyecek kadar mutlu olduğunu söyledi:

"Tamamen şaşkınlık içindeyim. Karmaşık duygulara sahibim. Rahatlamış, mutlu ve gururlu olduğumu söyleyebilirim. Çocuklarla gurur duyuyorum. Bu akşam maçı birlikte izlerken bunun olacağını ya da olmayacağını bilmiyorduk. Son beş saniyeyi saymaya başladık. Sonrası saf mutluluk... Bu duyguyu tarif edemem. Gerçekten muhteşem bir andı."