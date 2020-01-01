Jürgen Klopp: "Bu b*ktan virüs gittiğinde parti yapmaya hazır olun!"

Şampiyonluk kupasını boş tribünler karşısında alan Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp, taraftara seslendi...

Premier Lig'de şampiyon olarak ligdeki 30 yıllık hasretine son veren 'da Teknik Direktör Jürgen Klopp, ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Liverpool maçın ardından şampiyonluk kupasını alırken Alman teknik adam da Sky Sports'a yaptığı açıklamalarda taraftara seslendi: "Bunu sizin için yaptığımızı göremiyorsanız size yardımcı olamam. Beş yıl önce şüphelerinizi inanca çevirmenizi istemiştim. Siz de bunu yaptınız. Bizi siz şampiyon yaptınız. Çok teşekkür ediyorum. Hepimiz bunu kutlamalıyız. Bu başarıyı birlikte kutlamalıyız. Bu b*ktan virüs gitiğinde parti yapmaya hazır olun!" dedi.

Takım kaptanı Jordan Henderson ise çok mutlu olduklarını belirtirken, "Sezon başlangıcımız çok iyiydi ve her güçün gelişerek sezonu tamamladık. Gerçekten gün geçtikçe daha güçlendik, öz güven kazandık, acımasız olduk. Birçok durumda bir şekilde kazanmanın yolunu bulduk. Takım arkadaşlarım harika işler çıkardı ve bu şampiyonluğu fazlasıyla hak ettik." diye konuştu.