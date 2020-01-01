Jürgen Klopp: Böyle bir dönemde 60 milyon euro harcamak doğru değil

Liverpool'un Alman teknik direktörü, Timo Werner transferi hakkında düşüncelerini açıkladı.

Son günlere kadar Leipzig'in yıldız oyuncusu Timo Werner'in transferi için favori olan takım 'du.

Ancak bir başka Premier Lig ekibi , rakibine göre daha atak davrandı ve 60 milyon euroluk teklifiyle Werner yarışında öne geçti.

Haberin devamı aşağıda

Sky 'ya açıklamalarda bulunan Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, bu konuya da kendi yorumunu getirdi.

Daha fazla takım

Klopp "Taraftarlar maçlara gelemiyorsa paralarını iade etmeliyiz. Muhtemelen gelecek sezon başında ilk 10-15 maçta seyirciler olmayacak. Bu sebeple kombine ve VIP bilet satamayacağız. Bu durumdan sponsorlarımız da etkilenecek. Böyle bir dönemde mevcut oyuncuların maaşlarında indirim yapmayı tartışırken başka bir futbolcu için 60 milyon euro harcamak doğru değil." ifadelerini kullandı.

24 yaşındaki Alman oyuncu, Leipzig formasıyla bu sezon çıktığı 41 resmi maçta 31 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.