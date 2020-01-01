Jürgen Klopp: Böyle bir dönemde 60 milyon euro harcamak doğru değil
Son günlere kadar Leipzig'in yıldız oyuncusu Timo Werner'in transferi için favori olan takım Liverpool'du.
Ancak bir başka Premier Lig ekibi Chelsea, rakibine göre daha atak davrandı ve 60 milyon euroluk teklifiyle Werner yarışında öne geçti.
Sky Almanya'ya açıklamalarda bulunan Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, bu konuya da kendi yorumunu getirdi.
Klopp "Taraftarlar maçlara gelemiyorsa paralarını iade etmeliyiz. Muhtemelen gelecek sezon başında ilk 10-15 maçta seyirciler olmayacak. Bu sebeple kombine ve VIP bilet satamayacağız. Bu durumdan sponsorlarımız da etkilenecek. Böyle bir dönemde mevcut oyuncuların maaşlarında indirim yapmayı tartışırken başka bir futbolcu için 60 milyon euro harcamak doğru değil." ifadelerini kullandı.
24 yaşındaki Alman oyuncu, Leipzig formasıyla bu sezon çıktığı 41 resmi maçta 31 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.