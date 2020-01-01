Jürgen Klopp: Biz hariç herkes kutlayabilir

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, takımı dışında diğer herkesin şampiyonluk şarkısını sürdürmeye devam edebileceğini söyledi.

Jürgen Klopp, zaferiyle şampiyonluk nidaları atmaya başlayan taraftarları için mutluluk duyarken, oyuncularının rehavete kapılmaması gerektiğini vurguladı.

Premier Lig'de Manchester United'ı konuk eden Liverpool, Virgil van Dijk ve Mohamed Salah'ın golleriyle galibiyete uzandı ve en yakın rakibi ile puan farkını 16'ya çıkardı.

Karşılaşma esnasında Anfield tribünlerinden "Ligi kazanacağız" tezahüratları yükselirken, Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Sky Sports'a verdiği demeçte taraftarların kutlamalara devam edebileceğini söyledi:

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"Bunu söyleyebilirler, sanırım geçmişte de birkaç kez söylediler. Tabii ki bununla ilgili bir sorunum yok. Biz hariç herkes kutlayabilir. Hiçbir değişiklik olmadı sadece aynı durumun üç puan eklenmiş halindeyiz. Size farklı hissettiğim zaman söyleyeceğim ancak şu an öyle değil."

Klopp yine de bu sezon boyunca kendilerinden puan alabilen tek takıma karşı aldıkları zaferden dolayı mutluluğunu gizleyemedi:

"United gibi bir rakibe karşı mükemmel bir performans sergiledik. Solskjaer de aynı şeyleri söyleyecektir; bizi kızdırmak, oyunumuzu bozmak ve kontra atak yapmaya çalıştılar. Kendi oyunlarını oynayabildikleri kısa bir zaman oldu. Her şeyden önce burası Premier Lig ve perşembe günü bir maçımız daha var. Kafamda başka bir şeye yer yok."