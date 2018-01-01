Jürgen Klopp: Ben dünyanın en zeki insanı değilim ama salak da değilim

Arsenal'i 5-1 mağlup eden Liverpool'da Jürgen Klopp oldukça temkinli açıklamalarda bulundu.

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, 5-1 kazanılan unutulmaz Arsenal maçının ardından konuştu.

Atılan beş gol ve alınan üç puana rağmen soğukkanlılığını koruyan Klopp, ''Her gün Arsenal'i 5-1 yenmiyorsunuz. Fakat daha iyi oynadığımız günler oldu, daha iyi savunma yaptığımız dönemler oldu'' diye konuştu.

En yakın takipçisi Tottenham ve Manchester City'ye büyük puan farkı atan Liverpool'da Klopp, şampiyonluk için oldukça temkinli.

''Ben dünyanın en zeki insanı değilim ama salak da değilim. Aralık ayında kaç puan önde olduğumuzun önemi yok. Beş gün içinde Manchester City deplasmanına gideceğiz. Bu aşamada kaç puan fark olduğunu konuşmak taraftarlar ve gazeteciler için bir oyundur. Bu oyunu oynamayız, oynayamayız''

Bu sezon ligdeki hedefleriyle ilgili de konuşan Alman çalıştırıcı, ''Uzun bir maratondayız ve tek yapmamız gereken bir sonraki maça hazır olmak'' dedi.

Liverpool, 20 haftada topladığı 54 puanla yenilgisiz olarak liderlik koltuğunda otururken ikinci Tottenham'ın 45, bir maç eksiği olan üçüncü Manchester City'nin ise 44 puanı bulunuyor.