Jürgen Klopp: "Belki de hayatımın en güzel gecesiydi"

Alman çalıştırıcı, takımının Tottenham'ı mağlup ederek Şampiyonlar Ligi zaferine uzandığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

, Şampiyonlar Ligi final maçında 'ı 2-0 mağlup etti ve tarihinde altıncı kez Kupa 1'i müzesine götürdü.

Maçın ardından BT Sport mikrofonlarına konuşan Liverpool teknik patronu Jürgen Klopp, takımının aldığı galibiyetten ötürü son derece memnundu.

Öğrencileri ve ailesi için yaşadığı mutluluğu dile getiren Klopp, "Çocuklar için çok mutluyum. Ailem için de öyle. Her kaybettiğimizde beraber acı çekiyoruz. Herkesten daha çok hak ettiler." ifadelerini kullandı.

Takımına övgüler yağdıran Alman hoca, "Hiç böyle bir takım gördünüz mü? Son ana kadar savaştılar. İşleri kolaylaştıran bir kaleci de olunca zafere uzandık. İnanılmazdı, belki de hayatımın en güzel gecesi oldu" dedi.

Takımıyla geçirdiği zor günleri değerlendiren başarılı çalıştırıcı, "Biraz zaman aldı. Çok çabaladık. İlerlememiz ve gelişmemiz adına çok önemliydi. Doğru işler yapıyoruz ama insanlar 'Neden bir şey kazanmıyorsunuz' diye soruyor. Bu kupa biraz yardımcı olacaktır." diyerek röportajını tamamladı.

Jürgen Klopp, Liverpool'un başına geçtiği 2015 yılından beri İngiliz ekibiyle ilk kupasını kazandı.