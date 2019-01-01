Jürgen Klopp, Bayern Münih iddialarını yanıtladı

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, Bayern Münih'i yönetmek konusunda yöneltilen sorulara cevap verdi.

2015'de 'un teknik direktörlüğü görevine gelmeden önce 4 sezon boyunca 'u çalıştıran Jürgen Klopp, iddialarına açıklık getirdi.

Liverpool'daki görevi bitene kadar Bayern Münih'e gitmek gibi bir isteği olmadığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, üstüne basa basa Anfield'da mutlu olduğunu dile getirdi.

Bayern Münih'in Hırvat teknik direktörü Niko Kovac'ın görevine son verileceği ve Jürgen Klopp'a teklif yapılacağı iddialarına karşı Klopp,Alman gazetesi Die Welt'e şunları söyledi:

"Liverpool ile 2022'ye kadar sözleşmem var. Buradaki hiç kimse sözleşmeyi sonlandırmayı düşünmüyor. Ben de düşünmüyorum. Bayern Münih ile ilgili bir fikrim de yok. Daha çok yolumuz var. Futbol, basitçe şöyledir: Ayağınıza gelen fırsat da zamanlama da doğru olmalıdır. Ancak şu an burada çok mutluyum ve işimin de bittiğini düşünmüyorum."