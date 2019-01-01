Jürgen Klopp, Barcelona taraftarını kızdıracak sözler söyledi

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Barcelona ile oynayacak olan Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp, maç öncesi ilginç açıklamalarda bulundu.

1 Mayıs Çarşamba günü deplasmanında Şampiyolar Ligi yarı final ilk maçına çıkacak olan teknik direktörü Jürgen Klopp, Camp Nou atmosferi ile ilgili düşüncelerini dile getirdi.

"Camp Nou, yalnızca bir stadyum. Çok büyük ancak bir futbol tapınağı değil. Bir şekilde üstesinden gelmek gerek. Orada oynayan takımların kötü anlar geçirdiğini biliyoruz. Şimdi biz de oraya çıkıp bu atmosferi tecrübe edeceğiz."

Takımına güveniyor olsa da Klopp, Liverpool'un bu karşılaşmada favori olmayan taraf olduğunu kabul etti ancak ikinci maçta final biletini alacak taraf olmayı hedeflediklerini söyledi.

"Barcelona'ya karşı oynadığınızda favori olan taraf kesinlikle siz olmuyorsunuz. Tüm futbolseverler için harika bir maç olacak. İyi oynamayı hedefliyoruz"