Jürgen Klopp, Barcelona taraftarını kızdıracak sözler söyledi
1 Mayıs Çarşamba günü Barcelona deplasmanında Şampiyolar Ligi yarı final ilk maçına çıkacak olan Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, Camp Nou atmosferi ile ilgili düşüncelerini dile getirdi.
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"Camp Nou, yalnızca bir stadyum. Çok büyük ancak bir futbol tapınağı değil. Bir şekilde üstesinden gelmek gerek. Orada oynayan takımların kötü anlar geçirdiğini biliyoruz. Şimdi biz de oraya çıkıp bu atmosferi tecrübe edeceğiz."
Takımına güveniyor olsa da Klopp, Liverpool'un bu karşılaşmada favori olmayan taraf olduğunu kabul etti ancak ikinci maçta final biletini alacak taraf olmayı hedeflediklerini söyledi.
"Barcelona'ya karşı oynadığınızda favori olan taraf kesinlikle siz olmuyorsunuz. Tüm futbolseverler için harika bir maç olacak. İyi oynamayı hedefliyoruz"