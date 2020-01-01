Jürgen Klopp: Artık özgürce futbol oynayabiliriz

Liverpool'un Premier Lig'deki yenilmezlik serisi sona ererken, Jürgen Klopp büyük bir rahatlama hissettiğini söyledi.

'a deplasmanda 3-0'lık skorla boyun eğen 'un Premier Lig'deki 44 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada bu yenilginin kendileri için rahatlatıcı olduğunu ve artık baskı altında hissetmeyeceklerini söyledi:

"Bir yerde maç kaybedecektik ve beklenmedik olacaktı. Bu mağlubiyete olumlu açıdan bakıyorum. Şimdi rekor kırma zorunluluğu olmadan, özgürce oyunumuzu oynayabiliriz. Sadece maçlarımızı kazanmaya odaklanacağız. 44 maçlık yenilmezlik rekorunu kutlamıyorum. Bazıları başka rakamlardan bahsediyor, hangisi doğru bilmiyorum ve umrumda da değil. Ancak bu konuların gerçekten zor olduğunu biliyorum çünkü çocuklar her şeyi yaptılar. Bu zamana kadar her şeyi yaptık ve savaştık. Diğer takımlar da aynı şeyi yaptı ancak aynı yerde değiliz. Çünkü çok zor. Neden kaybettiğimizi açıklamak kolay değil ama büyütmeye gerek yok."

Daha fazla takım

Liverpool'un yenilmezlik serisine son veren ve küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan Watford'da ise teknik direktör Nigel Pearson, "Dünyanın en iyi takımını yenmek, bizim nasıl oynadığımızın kanıtıdır. Oldukça tatmin ediciydi ama bu sadece bir maç. Kalan maçlarımız bizim için çok önemli ve kazanmak zorundayız. Oyuncularımla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.