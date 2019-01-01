Jürgen Klopp: Alisson'un dönüşü vakit alacak

Arsenal’ı konuk edecek Liverpool’un teknik direktörü Jürgen Klopp, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısına katıldı.

İngiltere Premier Lig’e 4-1’lik Norwich ve 2-1’lik galibiyetleriyle başlayan , ikinci haftanın ardından liderlik koltuğunun sahibi oldu.

Son Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa şampiyonu Liverpool, 24 Ağustos Cumartesi günü takipçisi ’ı konuk edecek.

Liverpool – Arsenal maçının öncesinde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan ve açıklamalarda bulunan Jürgen Klopp’un konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Kendimizi geliştirmemiz için çok vaktimiz var

"Geçen sezon ile aynı şekilde başlangıç yaptık ama insanlar bana takımın performansıyla ilgili sorular soruyor. Gelişeceğimize inanıyorum. İyi bir başlangıç yapmak önemliydi ve bunu başardık. Şimdi mükemmel olmak için uğraşıyoruz. Belki buna hiçbir zaman ulaşamayacağız ama çalışıyoruz. maçının ikinci yarısı ve Norwich karşılaşmanın ilk 60 yarısında gayet iyi oynadık. maçında ise zor durumlarla karşılaşmamıza rağmen maçı kazanmayı başardık. Southampton ligin en zor deplasmanlarından birisi. Onlar da çok fazla şans buldu ama futbol böyle bir oyun. Kendimizi geliştirmemiz için çok vaktimiz var"

Alisson’un dönüşü vakit alacak

"Bugün Alisson ile öğle yemeği yedik. En azından kendi başına yemek yiyebiliyor. Onu iyi gördüm. Ama dönüşü vakit alacak. Ne zaman olacağını bilmiyorum. Aklımda kesin bir tarih yok. Ne kadar zamana ihtiyacı varsa kendisine bu zamanı vereceğiz. Normal bir şekilde yürüyebiliyor. Mümkün olduğunca kısa bir süre içerisinde sahalara dönecektir. Lovren ve Keita’nın durumlarında ise bir değişiklik bulunmuyor"

Pepe ve Xhaka’nın ilk 11’de başlayacağını düşünüyorum.

"İki takım da hücum odaklı takımlar. Ancak dürüst olmak gerekirse ben Arsenal’ın bu karşılaşmada hücum ağırlıklı oynayacağını düşünmüyorum. Unai Emery muhtemelen Pepe ve Xhaka’yı ilk 11’de başlatacaktır. Biz ilk iki maç ne yaptığımızı, onların geçen sezon bize karşı neler yaptığını biliyoruz. Elimizde bir gösteri var ve biz buna hazırız"