Jürgen Klopp: Alisson Becker, Süper Kupa maçında oynamayacak

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Norwich maçında sakatlanan kaleci Alisson Becker'in İstanbul'daki UEFA Süper Kupa maçında oynayamayacağını açıkladı.

Premier Lig'de sezonun açılış karşılaşmasında 'un Norwich City'yi sahasında 4-1 mağlup ettiği maç sonrası menajer Jürgen Klopp, mücadelenin ilk yarısında sakatlanan Brezilyalı kaleci Alisson Becker'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Klopp, "Alisson, Çarşamba günü oynanacak olan UEFA Süper Kupa maçında oynayamayacak. Bunu size ben söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

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Karşılaşmayı da değerlendiren Alman teknik direktör, "60 dakika her şeyi anlatıyor. Maçtan sonra oyunculara her şeyin çok iyi olduğunu söyledim ama biraz daha oyunu kontrol etmeliydik, topu saklamalıydık. Çok çalışmalıyız. Maçın başından sonuna kadar iyi oynadık ve hak ettik" açıklamasını yaptı.