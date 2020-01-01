Jürgen Klopp: 7-2'lik mağlubiyeti yararımız için kullanabiliriz

Liverpool'un teknik direktörü 7-2'lik Aston Villa mağlubiyetinin ardından oyuncularına mesaj gönderdiğini söyledi

Çarpıcı sonuçlara sahne olan İngiltere Premier Lig'in dördüncü haftasında , deplasmanda Aston Villa'ya 7-2'lik skorla boyun eğmişti.

Alınan bu yenilgiyi geride bırakmaları gerektiğini düşünen Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, beşinci haftada oynanacak derbisi öncesi BBC Sport'a açıklamalarda bulundu.

Klopp "Maçın olduğu gece hayatımın en iyi gecelerden biri değildi ama sabah uyandığımda oyuncularımla konuşmam gerektiğini biliyordum. Onlara bütün düşüncelerimi içeren uzun bir mesaj attım. Mesajı attıktan sonra kendimi çok daha iyi hissettim ve bu yenilgiyle başa çıkabileceğimizi anladım. Bir maçı 7-2 kaybetmek kötü bir şey ama bunu kendi yararımız için kullanabiliriz. Everton'a karşı bunu gösterme şansımız var. Everton lige çok iyi başladı. Kimin daha iyi olduğu bu maçtan sonra görülecek" ifadelerini kullandı.

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4 haftası geride kalan Premier Lig'de Everton 12 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. 9 puanlı Liverpool ise averajla beşinci sırada yer alıyor.