İngiltere millî futbolcuları Jude ve Jobe’un babası Mark Bellingham da millî takıma çağrıldı. Bellingham, İngiltere 50 Yaş Üstü Veteranlar Takımı’nın İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacağı maçta forma giyme şansı bulacak. Lig dışı takımlarda oynamış eski forvet, mart ayında 50 yaşına girdi ve bu hafta sonu Cambridgeshire’da oynanacak karşılaşma için belirlenen 18 kişilik kadroya seçildi.

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Golcü futbolcu ilk kez millî formayı giyecek

Mark, iki oğlunun ardından uluslararası arenaya adım atarak bu hafta sonu ülkesi adına ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Forvet, 2019'da futbolu bırakmadan önce profesyonel ligler dışındaki liglerde 17 yıl boyunca 22 farklı kulüpte forma giydi. Futbolu bıraktıktan sonra veteran turnuvalarında düzenli olarak oynamayı sürdürdü ve şimdi İngiltere'nin 50 yaş ve üzeri millî takımının kadrosuna çağrıldı.

Eski amatör lig forveti kadroda

Futbolculuk kariyeri boyunca Bellingham Sr, 1990'ların sonunda Cheltenham Town ve Newport County formalarını giydi. En çok maça ise 2008 ile 2009 arasında Leamington'da, 2014'te de Bromsgrove Sporting'de çıktı.

Bu yılın başlarında dönüm noktası niteliğindeki doğum gününü kutladıktan sonra 50 yaş ve üzeri kategorisinde oynama hakkı kazanan eski forvet, İngiltere'nin 60 yaş ve üzeri takımının da aynı yerde İrlanda ile karşılaşacağı gün ülkesini temsil edecek.

Maçların ayrıntılarını resmî bir açıklamayla doğrulayan England Veterans şu ifadeleri kullandı: “England Veterans, 1 Kasım Pazar günü Cambridgeshire'da İrlanda Cumhuriyeti'ne karşı oynanacak iki millî maçın kadrolarını açıkladı.

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“50 yaş ve üzeri takımı saat 14.15'te, 60 yaş ve üzeri takımı ise 16.15'te Cambridgeshire'daki Elite Football Complex'te sahaya çıkacak.”

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Ünlü oğulları millî takımda öncü rol üstleniyor

Mark, İngiltere formasını giyerek millî takımın farklı yaş kategorilerinde önemli isimler hâline gelen iki oğlunun izinden gidecek.

Büyük oğlu Jude, 23 yaşında İngiltere A Millî Takımı formasıyla 60 maça çıktı; toplam 14 gol ve 15 asist kaydetti. Bu gollerin yedisini bu yaz düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda attı ve Ballon d'Or'u yeni kazanan Harry Kane ile birlikte takımına öncülük etti.

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Küçük kardeş Jobe ise İngiltere 21 Yaş Altı Millî Takımı'nın önemli isimlerinden biri hâline geldi. 12 maçta bir gol ve dört asist kaydeden Jobe, son 11 maçının tamamında takımın kaptanlığını yaptı.

Gururlu baba pazar günü ilk maçına çıkacak

Bellingham Sr, 50 yaş ve üzeri takımının pazar günü saat 14.15'te Elite Football Complex'te başlayacak maçında millî formayla ilk karşılaşmasını golle taçlandırmayı hedefleyecek. Veteran takımında ilk maçına çıkmak, profesyonel ligler dışındaki liglerde oynamış eski forvete ailesinin futbol hikâyesine yeni bir sayfa ekleme fırsatı sunuyor. Jude ve Jobe ise Kasım ayının ilerleyen günlerinde İngiltere adına millî takım görevlerine dönecek.