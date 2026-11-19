Jude Bellingham'ın, uzun vadeli geleceğini Real Madrid'e bağlamadan önce yerine getirilmesini istediği iki şartı kulüp yönetimine bildirdiği öne sürüldü. Dünya Kupası'ndan bu yana performansında büyük bir yükseliş yaşayan İngiltere millî oyuncusunun mevcut sözleşmesinin bitmesine birkaç yıl olmasına rağmen yeni sözleşme görüşmeleri başladı.

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Madrid görüşmelere başladı, Bellingham şartlarını ortaya koydu

Real Madrid, mevcut sözleşmesi 2029'a kadar sürmesine rağmen Bellingham'ın temsilcileriyle iyileştirilmiş bir sözleşme için görüşmelere başladı. Ok Diario'ya göre İspanyol devi, orta saha oyuncusunu güçlü performansı nedeniyle ödüllendirmek istiyor. Ancak Bellingham, imza atmadan önce iki net talepte bulundu.

Bellingham'ın ilk isteği, Vinicius Junior ile aynı ücret seviyesine çıkmak . İlk görüşmelerde, Brezilyalı oyuncunun mevcut kazancına denk gelen yıllık yaklaşık 22 milyon avroluk başlangıç ücreti üzerinde duruldu. Ancak bu miktarın tek başına anlaşma sağlamak için yeterli olup olmayacağı belirsiz.

Sportif güvenceler ve soyunma odasındaki etkisi

Bellingham, mali şartlarının yanı sıra kulübün sportif doğrultusuna ilişkin somut güvenceler de istiyor. Yönetimin uzun vadeli vizyonunu net biçimde ortaya koymasını ve kadronun La Liga ile Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek güçte kalacağına dair güvence vermesini bekliyor.

Valdebebas'ta yönetim, Bellingham'ın hem sahadaki performansından hem de saha dışındaki profesyonelliğinden son derece memnun. Kulüp yetkilileri, İspanyolcayı kısa sürede öğrenmesine özellikle değer veriyor. Bu sayede maçlarda takım arkadaşlarıyla rahatça iletişim kurabiliyor ve soyunma odasında daha fazla sorumluluk üstlenebiliyor.

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Bernabeu'da takımın temelini koruma hedefi

Madrid'in Bellingham'ı yeni bir sözleşmeyle kadroda tutma girişimi, bir başka önemli genç yetenek için attığı adımı izliyor: Arda Guler'in imzaladığı yeni sözleşme , onu Haziran 2032'ye kadar Bernabeu'da tutacak. Kulüp, önümüzdeki yılların kadrosunu kendisini kanıtlamış kilit oyuncular etrafında kurmayı hedeflerken Bellingham'la anlaşmak bir sonraki büyük adım olarak görülüyor.

Gelecek maçlar RMA La Liga 15:00 CEL

Bellingham'ın takım için önemi, Dünya Kupası'ndan bu yana performansındaki belirgin yükselişle daha da arttı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde kendisine özel belirlenen rolde başarılı bir performans sergileyen Bellingham, bu sezon şu ana kadar 16 maçta beş gol ve dört asist kaydetti.

Real Madrid'i kritik görüşmeler bekliyor

Bellingham'ın temsilcileri ile Madrid yönetimi arasındaki görüşmeler sürüyor ve taraflar henüz nihai bir anlaşmaya varamadı. Orta saha oyuncusunu takımda tutmak kulüp için açık bir öncelik olsa da anlaşmanın ne kadar hızlı sonuçlanacağını, ücret beklentileri arasındaki farkın kapatılması ve ikna edici bir sportif planın ortaya konması belirleyecek.