Jude Bellingham: Steven Gerrard ile karşılaştırılmam büyük bir saygısızlık

İran karşısında sergilediği performansla Dünya Kupası'nın yıldızlarından biri olacağının sinyallerini veren İngiliz yıldız Jude Bellingham, kariyerinin henüz başında olmasına rağmen Steven Gerrard ile karşılaştırılmasının efsane futbolcuya saygısızlık olduğunu söyledi ve Liverpool efsanesinin kariyeri boyunca elde ettiği başarılara vurgu yaptı. İran maçı öncesinde BBC'ye konuşan Bellingham, karşılaştırmalardan hoşlanmadığının altını çizdi.

"İngiltere Milli Takımı tarihi boyuna en beğendiğim oyuncu muhtemelen Gerrard'dı. Futbol yanı sıra harika bir karaktere sahipti.

Birinci sınıf bir orta saha oyuncusu ve mükemmel bir yetenek. Bu özelliklerin hepsinin tek bir oyuncuda buluşmuş olması inanılmazdı. Açık konuşmak gerekirse onunla karşılaştırılmak benim için büyük bir adım.

Yine de onun elde ettiği başarıları düşününce sadece üç yıllık kariyerimle onunla karşılaştırılmam biraz saygısızlık.

Sanırım sadece Jude olmak ve kendi yolumda ilerlemek istiyorum. Gerrard'ın yaptıkları inanılmazdı ve onun başardıklarına yaklaşabilirsem o zaman iyi bir iş çıkarttım demektir"