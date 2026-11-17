Harry Kane, bir İngiliz oyuncunun Ballon d'Or kazanması için 25 yıldır süren bekleyişe son verdi. Peki, mevcut millî takım arkadaşlarından biri yakın gelecekte aynı ödülü kazanabilir mi? Eski İngiltere yıldızı Mark Hateley, Jude Bellingham ve Declan Rice'ın neden ciddi Ballon d'Or adayları olarak görülmesi gerektiğini GOAL'e anlattı.

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Owen, 2001'de Ballon d'Or'u kazandı

Eski Liverpool, Real Madrid ve Manchester United forveti Michael Owen'ın 2001'de dünyanın en iyi oyuncusu seçilmesinin hemen ardından İngiliz futbolu, bu ödül konusunda uzun bir kazanamama dönemi yaşadı.

Bu başarının dört yıl ardından Frank Lampard ve Steven Gerrard, Barcelona efsanesi Ronaldinho'nun arkasında sırasıyla ikinci ve üçüncü oldu. Ancak yaklaşık yirmi yıl boyunca İngiliz oyuncuların ulaşabildiği en iyi dereceler bunlardı. Bellingham ise 2024'te üçüncü sırayı alarak podyuma çıktı.

Kane, dünyanın en iyi oyuncusu seçildi

O dönemde, İngiltere'den bir yıldızın futbolun en prestijli ödülünü bir daha kazanıp kazanamayacağı ciddi biçimde sorgulanıyordu. Tüm zamanların en iyileri arasında gösterilen Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun sahnenin önünden çekilmesiyle yeni fırsatlar doğdu.

Kane, 2026'da bu fırsatı değerlendirmeyi başardı . Bayern Münih'in üretken forveti, geçen sezon kulübü ve millî takımıyla çıktığı maçlarda 73 gol attı. Rekorlar kıran Fransız forvet Kylian Mbappe'nin rekabetini de kıl payı geride bıraktı.

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İngiliz futbolu, takım olarak kazanılan büyük ödüllere hâlâ ulaşamasa da dünya futbolunun zirvesine dönmüşken, Real Madrid'in ‘Galactico'su Bellingham ve Arsenal'ın kilit oyuncusu Rice'ın da katkısıyla bir tür altın çağ başlayabilir mi?

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Bellingham ve Rice, Ballon d'Or için yarışabilir mi?

Ballon d'Or'da başka İngiliz oyuncuların da öne çıkıp çıkmayacağı sorulan eski İngiltere forveti Hateley, London.Bet ile iş birliği kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Sanırım hemen adaylar arasına koyacağınız iki isim saydınız.

“Jude'un fiziksel gücünün tam anlamıyla geliştiğinde neler yapacağını merak ediyorum. Şu anda gençliğinin verdiği bir gücü var. Profesyonel bir oyuncu olarak 27-28 yaşlarında başka bir güce kavuştuğunuzu, 30'lu yaşlarınızın başlarında da bir kez daha güçlendiğinizi düşünüyorum.

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“Jude'un İspanya karşısında oyundan çıkmasına üzüldüm çünkü maçın o aşamasında topu ileri taşıyacak bir oyuncuya ihtiyacınız var. Sadece ileri gönderdiğiniz topu tutacak birine ihtiyacınız yok, Dominic Calvert-Lewin'ın oyuna girmesinin nedeni buydu. Sürekli savunmada kaldığınızda baskıdan topu taşıyarak çıkacak birine de ihtiyacınız var. Topu ona vermelisiniz. Birkaç kez topu alıp durmadan koştuğunu gördük. Bunu yapacak gücü hâlâ vardı ve o da bunu biliyordu. Bu yüzden oyundan çıktığında biraz hayal kırıklığı yaşadığını düşünüyorum.

“Ama o, giderek daha iyi olacak oyunculardan biri. Thomas Tuchel'in de millî takım teknik direktörlüğüne daha fazla alıştıkça bunu anlayacağını düşünüyorum.

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“Rice da aynı durumda, ancak hücum tehdidi olarak daha sınırlı. Jude ne zaman müdahaleye girip ne zaman girmemesi gerektiğini hâlâ öğreniyor. Henüz genç olduğu için bazen düşüncesizce müdahaleler yapabiliyor. Ama deneyim kazandıkça bunu dizginleyebilir ve gerektiğinde kullanabilir. Oyundan çıkarken hayal kırıklığına uğrayacağını düşündüğümü söylemiştim. O bizim adamımız, topu sahada ileri taşıyan oyuncu.”

İngiltere yıldızları zirve döneminde

Bellingham, daha önce Ballon d'Or adayları arasında öne çıkmıştı . Madrid'deki unutulmaz ilk sezonunda La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşarken tüm kulvarlarda 23 gol attı. 2026 Dünya Kupası'nda da yeniden en iyi performansını sergiledi.

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Kulüp düzeyinde Arsenal ile Premier Lig şampiyonluğunu kazanan Rice da o turnuvada öne çıktı. 27 yaşındaki oyuncunun potansiyelini bütünüyle ortaya koyduğu ve kariyerinin zirvesine ulaştığı , artık bu seviyeyi koruması gerektiği düşünülüyor.