Jude Bellingham, maçın bitiş düdüğünün hemen ardından Arjantinli oyuncuya bir yumruk attı

Jude Bellingham, İngiltere - Arjantin (1-2) maçının bitiminden hemen sonra bir arbedeye karıştı. Görüntülerde, orta saha oyuncusunun yedek oyuncu Valentín Barco’ya bir tokat attığı görülüyor.

Barco o sırada takım arkadaşlarıyla birlikte finale kalmayı kutluyordu. Bellingham'ın maçın bitiş düdüğünün ardından neden bu şekilde tepki gösterdiği tam olarak anlaşılamıyor.

Bellingham, uzatma dakikalarının sonlarında Lionel Messi'ye faul yaptı ve ardından Nicolás Otamendi ile tartışmaya girdi. İngiliz oyuncuya sarı kart gösterilmedi.

Real Madrid oyuncusu, daha önce yarı finalde de Alexis Mac Allister’ı yere indirmiş ve sahada sık sık hararetli tartışmalara karışmıştı. Cristian Romero, Bellingham’a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

Bunun yanı sıra, İngiliz ve Arjantinli oyuncular arasında başka gerginlikler de yaşandı. Hakem Ismail Elfath, gergin ortama rağmen kırmızı kart çıkarmak zorunda kalmadı.

İngiltere, Anthony Gordon’un golüyle öne geçti, ancak bu yeterli olmadı. Enzo Fernández ve Lautaro Martínez, 2022 dünya şampiyonu için yeni bir final bileti kazandırdı.