Jude Bellingham, İngiltere - Norveç maçının ardından milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel'e hemen karşılık verdi: "Belki de o bilmiyor..."

İngiltere milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel, Dünya Kupası’nda yarı finale yükselmesine rağmen takımının Norveç’e karşı sergilediği performanstan (2-1) son derece memnuniyetsiz. Alman teknik adam, ITV’ye verdiği demeçte, “Şanslıydık” dedi. İngiltere’nin iki golünü de atan Jude Bellingham ise teknik direktörünün sözlerine pek aldırış etmedi.

İngiltere, maçın büyük bir bölümünde Norveç karşısında zor anlar yaşadı. Süper forvet Erling Braut Haaland büyük ölçüde etkisiz hale getirilmiş olsa da, İskandinavlar Andreas Schjelderup'un golüyle yine de öne geçti.

Tartışmalı beraberlik golünün ardından Bellingham, uzatmalarda Norveçli kaleci Ørjan Nyland’ın hatasından yararlanarak galibiyet golünü attı. İngiltere, maçın büyük bölümünde rakibine üstünlük sağlayamadı ve zaman zaman şansın yardımıyla kurtuldu.

"Bugün işleri kendimiz için çok, çok zorlaştırdık," dedi Tuchel. "Sonuç harika, yarı finaldeyiz. Bu muhteşem. Ancak performanstan memnun değilim. Her açıdan."

"Çaba vardı, ancak oynama şeklimiz nedeniyle işleri kendimiz için çok zorlaştırdık. Dikkatsizlik, taktik hatalar, yeterince hızlı olamama. Yeterince tutarlı olamama. Şanslıydık."

"Daha iyi olacağız, daha iyi olmak zorundayız. Şimdi kutlama zamanı. Şimdi her şeyi sindirme zamanı. Daha iyi bir performans sergilemek için her şeye ihtiyacımız var."

Ancak Tuchel, İngiltere’nin Norveç karşısında zorlanmasının zihniyet eksikliğinden kaynaklandığı yönündeki iddiaya pek aldırış etmedi. “Zihniyet mi?!” diye sordu milli takım teknik direktörü şaşkın bir şekilde.

"Tur atlamamızı tamamen zihniyetimize borçluyuz. Şimdi nasıl olur da zihniyetten bahsedebilirsiniz? Bu tam anlamıyla zihniyet meselesi. Zihniyet sorunu değil."

"Bunu bir şişeye doldurup satabilirsiniz. Neden zihniyetten bahsediyorsunuz? Sorun, oyunumuzun kalitesinde. Daha iyi oynamalıyız," dedi Tuchel.

Bellingham’ın teknik direktörünün sözlerine pek aldırış etmemesi dikkat çekti. Maçın hemen ardından verdiği röportajda Real Madrid yıldızı, Tuchel’in sözlerine şöyle yanıt verdi: “Evet, neyse, her neyse. Her neyse.”

"Zorlu ve ağır bir maçtı. Herkes için çok yorucu bir mücadele oldu. Tüm oyuncuları ve gösterdikleri çabayı takdir ediyorum."

Kısa bir süre sonra, Miami’deki Hard Rock Stadyumu’ndaki basın odasında Bellingham, Tuchel’in sözlerine daha ayrıntılı olarak değindi. “Belki de o, bu tür koşullarda oynamanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyor,” diyerek Florida’daki sıcağa atıfta bulundu.

"Erling Haaland, Martin Ødegaard, Antonio Nusa, Alexander Sørloth gibi oyunculara karşı... Bu, karşı oynaması kolay bir takım değil. Olumlu bir atmosfer yaratmaya çalıştık ve yarı final için de bunu sürdürmeliyiz."

"Takım arkadaşlarımı ne kadar övsem azdır. Her maçı muhteşem bir oyun ve binlerce pasla kazanamazsınız. Bazen kirli de olsa kazanmak gerekir ve bugün bunu bir kez daha başardık," dedi dürüst Bellingham.