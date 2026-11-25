Jude Bellingham, salı gecesi Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha göz kamaştırdı. Muhteşem bir yarım voleyle ağları bularak Real Madrid'in PSV Eindhoven'ı rahat geçmesine yardımcı oldu. Bu gol, kulüp efsanesi Zinedine Zidane ile hemen kıyaslanmasına yol açtı. İngiltere forması giyen oyuncunun yanıtı ise son derece mütevazıydı.

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Bellingham, Real Madrid'in PSV'yi farklı yendiği maçta parladı

Bellingham, salı gecesi bir kez daha harika bir performans sergileyip müthiş bir gol atarken Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde PSV'yi 5-1 gibi farklı bir skorla yenmesine katkı sağladı. İngiltere forması giyen oyuncu, etkileyici formunu gözler önüne seren bir atağı olağanüstü bir yarım voleyle tamamladı.

Bellingham, sezon başından bu yana müthiş bir form sergiliyor ve Real Madrid'i sürekli ileri taşıyor. Avrupa sahnesindeki son performansı da büyük heyecan yarattı. Pek çok kişi orta saha oyuncusunu doğrudan Madrid efsanesi Zidane'a benzetti.

İngiltere yıldızı, Zidane benzetmelerini kabul etmedi

Efsanevi Fransız oyuncuya benzerliği üzerine yapılan yorumlar giderek artsa da eski Borussia Dortmund orta saha oyuncusu bu kıyaslamaları kabul etmedi. Farklı galibiyetin ardından basına konuşan Bellingham, kulüp efsanesiyle arasına mesafe koydu.

Bellingham, Onze Mondial'in aktardığına göre, “Zidane'la kıyaslanmak mı? Hayır, bu çok fazla. Güzel bir gol ama hayır. Zidane benden çok daha iyi, çok daha zarif. O, çocukluk idolüm ve benden çok daha iyi,” dedi.

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Benzer oyun tarzı ve meşhur beş numara

Bellingham'ın mütevazı yanıtına rağmen taraftarların ve yorumcuların bu benzetmeyi neden yaptığı anlaşılabiliyor. İngiliz oyuncu, topla oynarken sergilediği doğal zarafetin yanı sıra Zidane'ın Madrid'de ün kazandırdığı alışılmadık beş numaralı formayı da giyiyor.

Bellingham ayrıca 2023'te Dortmund'dan gelişinden bu yana Real Madrid'in kilit oyuncularından biri oldu. Bu dönemde 23 yaşındaki oyuncu, takımın Şampiyonlar Ligi, La Liga, UEFA Süper Kupası, İspanya Süper Kupası ve Kıtalararası Kupa'yı kazanmasına yardımcı oldu. Çeşitli kulvarlarda çıktığı toplam 158 maçta 53 gol ve 38 asist kaydetti.

Gözler Deportivo Alaves maçında

Bellingham ve takım arkadaşları, Avrupa'daki bu etkileyici performanslarını şimdi yerel lige taşımayı hedefleyecek. Madrid, bu hafta sonu Deportivo Alaves karşısında La Liga mücadelesine dönecek.