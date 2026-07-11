Jude Bellingham bir kez daha klasını göstererek İngiltere’yi yarı finale taşıdı

İngiltere, Dünya Kupası’nda yarı finale yükseldi. Miami’de oynanan heyecan verici çeyrek final maçında Norveç’i 1-2 mağlup etti. Jude Bellingham, attığı iki golle Thomas Tuchel’in takımının bir kez daha büyük kahramanı oldu. Yarı finalde rakip, Arjantin ya da İsviçre olacak.

Norveçliler maçın başından itibaren hücum niyetlerini ortaya koydu ve doğal olarak Erling Haaland'ı aradı. İngiltere, maçın 15. dakikasında oyuna daha iyi girdi ve Jude Bellingham'ın kafa vuruşunun kaleyi az farkla ıskaladığını gördü. Kısa süre sonra Nico O'Reilly, uzak direğe doğru gelen topu ağlara göndermekte yetersiz kaldı.

Su molasından birkaç dakika sonra Harry Kane, bir serbest vuruşu üst direğin üzerinden dışarı attı. Diğer tarafta ise John Stones, kendi ceza sahası içinde beceriksizce topu kaybetti; ancak Haaland'ın topa yeterince hızlı ulaşamaması, savunma oyuncusu için bir şans oldu.

36. dakikada çok hareketli anlar yaşandı. Kane’e faul yapıldı, ancak düdük çalınmadı. Ardından Andreas Schjelderup, sol kanattan sağ üst köşeye attığı muhteşem bir şutla Jordan Pickford’u avladı. VAR incelemesi yapılmadı ve skor 1-0 Norveç lehine kaldı. Norveçlilerin özgüveni bir anda tavan yaptı; Alexander Sørloth ve Martin Ødegaard 2-0'ı yakından takip ettiler. Sørloth daha sonra Haaland'ı Pickford ile karşı karşıya bırakma fırsatını kaçırdı.

Heyecan verici ilk yarının uzatma dakikalarında, Anthony Gordon’un iyi hazırlayıcı çalışmasının ardından Bellingham, İngiltere’yi eşitliğe taşıdı. Kane, bir lob vuruşuyla 1-2’yi bile kaydetti, ancak ofsayt pozisyonundaydı. Her halükarda, İngiliz takımının devre arasına güvenle girdiği açıktı. Devre arasında Declan Rice ve Noni Madueke soyunma odasında kaldı; yerlerine Eberechi Eze ve Bukayo Saka girdi.

İkinci yarı başladıktan on dakika sonra Torbjørn Heggem, Norveç’in yeniden öne geçmesini sağladı. Ancak VAR incelemesinin ardından Haaland’ın faul yaptığı gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı. Norveç takımı maçın son dakikalarında daha da güçlendi ve taraftarlar takımlarını bir kez daha desteklemeye başladı; ancak Sander Berge’nin yakın mesafeden kafayla vurduğu top üst direğe çarptığında hayal kırıklığına uğradılar. Maçın bitmesine birkaç dakika kala, Saka’nın güzel bir hareketinin ardından Fredrik Aursnes tam zamanında topu uzaklaştırdı ve Bellingham’ın kafa vuruşu kaleyi ıskaladı.

Miami’de uzatmalar kaçınılmaz hale gelmişti. İlk uzatmanın üçüncü dakikasında kaleci Ørjan Nyland’ın yaptığı vuruşun ardından Bellingham yakın mesafeden golü attı. Djed Spence, ceza sahası içinde Oscar Bobb tarafından düşürüldüğünde ve top penaltı noktasına gittiğinde işler İngiltere için daha da iyiye gidiyor gibi görünüyordu. Ancak VAR, Clément Turpin’e penaltı vermemesini tavsiye etti ve bu sayede Norveç hayatta kaldı.

Uzatmaların devre arasında Haaland maçı terk etmek zorunda kaldı. Norveç son ana kadar mücadeleyi sürdürdü, ancak İngiltere yarı finale yükseldi. Şimdi Arjantin - İsviçre maçının sonucunu bekliyoruz.