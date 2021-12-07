Jude Bellingam'ın Dortmund-Bayern maçı için yaptığı 'şike' yorumuna 40 bin euro ceza

Almanya Futbol Federasyonu (DFB), Dortmund forması giyen Jude Bellingham'a hakem Felix Zwayer'e yönelik demecinden ötürü 40 bin euro para cezası verdi.

Bundesliga'da zirveyi ilgilendiren maçta Bayern Münih, Robert Lewandowski'nin penaltıdan attığı golle Dortmund'u 3-2 yenmeyi başarmıştı.

Ev sahibi takımdan penaltı kararına büyük tepki gelirken, Bellingham, Zwayer'in geçmişte karıştığı şike skandalını yeniden gündeme getiren bir açıklama yapmıştı.

Bellingham ne söyledi?

"Bence penaltı değildi. Hummels topa bile bakmıyordu. Top mücadele sırasında ona çarptı."

"Maçta verilen kararlara bakabilirsiniz. Almanya'nın en büyük maçını geçmişte şike yapan bir hakeme verdikten sonra ne bekliyordunuz ki?"

Soruşturma tamamlandı

Hakem gözlemcisi Marco Haase, yaptığı açıklama nedeniyle Bellingham hakkında bir rapor yazmıştı.

Konu hakkında başlatılan soruşturma sonuçlanırken, Bellingham'a maç cezası çıkmadı. Genç oyuncunun sözlerini 'sportmenliğe aykırı davranış' olarak değerlendiren federasyon, para cezasını yeterli gördü.

Dortmund ve Bellingham cezaya itiraz etmeyeceklerini açıkladı. 18 yaşındaki oyuncu Dortmund'un 11 Aralık'ta Bochum ile oynayacağı maçta forma giyebilecek.

Zorc savundu, Kahn tepki gösterdi

SID'e konuşan Dortmund sportif direktörü Michael Zorc, Bellingham'ın sözlerinin çarpıtıldığını savunmuştu.

"Çocuk daha 18 yaşında ve gergin geçen bir maçın ardından konuştu. Geçmişte yaşananları dile getirdi, bunu yapmak zorunda değildi. Onun arkasındayız. Suç unsuru teşkil edecek bir durum göremiyorum."

Bayern CEO'su Oliver Kahn ise Sky Almanya'ya yaptığı açıklamada Bellingham'a yüklendi.

"Oyuncuların duygusal patlamalarını en iyi anlayanlardan biriyim. Ama Bellingham çizgiyi aştı, daha önce hiçbir oyuncunun böyle bir yorumda bulunduğunu hatırlamıyorum. Bu fikri nereden aldığını bilmiyorum."

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