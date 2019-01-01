Juan Sebastian Veron: Messi mi, Maradona mı tartışmaları adil değil

Hem Maradona hem de Messi'yle birlikte oynama şansına erişmiş olan Veron, hangisinin daha iyi olduğunun tespit edilmesinin imkânsız olduğunu söyledi.

futbolunun efsanelerinden Juan Sebastian Veron, Diego Armando Maradona ile 'nin birbirleriyle kıyaslanmasının iki isme de haksızlık olduğunu söyledi.

Her iki oyuncuyla da birlikte oynama şansına erişmiş olan Veron, 90min' e yaptığı açıklamada, "Kimin daha iyi olduğunu söylemek çok zor ve karmaşık" dedi.

"Bazıları Dünya Kupası'nı kazandığı için Maradona'nın daha iyi olduğunu söylüyor. Maradona'yı izlememiş olanlar ise size Messi'nin daha iyi olduğunu söyleyeceklerdir," diyen Veron, "Ben ise futbolda bize bu kadar çok şey vermiş oyuncular hakkında yapılan bu tür karşılaştırmaların çok adaletsiz olduğunu düşünüyorum. Bu tür tartışmalar hiçbir şeye varmıyor, faydası yok" şeklinde konuştu.

İki oyuncu arasındaki temel farklar hakkında ise, "Dönem ve futbolun hızı" cevabını veren Veron, "Maradona bir döneme işaret ediyordu, Messi ise bugün farklı kişilikleri ve futbol oynamanın farklı yollarını işaret ediyor. Şüphesiz olan ise ikisinin de tarihe geçmiş oyuncular olduğu ve ikisi de Arjantinli oldukları için çok şanslıyız" ifadelerini kullandı.