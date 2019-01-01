Juan Sebastian Veron: 2022 Dünya Kupası, Messi'nin son şansı

Arjantinli eski futbolcu Juan Sebastian Veron, 2022 Dünya Kupası'nın Lionel Messi'nin milli takım kariyeri adına son şansı olabileceğini söyledi.

2017'de aktif futbolculuk kariyerini sonlandıran Arjantinli orta saha oyuncusu Juan Sebastian Veron, 'nin milli takımlar bazında yakalayabileceği son büyük fırsatın 2022 Dünya Kupası olduğunu belirtti.

, , ve gibi takımlarda forma giyen Veron, Xinhua'ya verdiği röportajında şunları söyledi: "2022 Katar Dünya Kupası Messi'nin son şansı olabilir. Amacına nasıl ulaşacağı konusunda düşünmek zorunda kalacak."

'in Estudiantes de La Plata takımında başkanlık yapan Veron, Çin'in Fujian Broncos takımının altyapı antrenman programları ile iş birliğini yapacağını açıkladı: "Bu güzel oyuna veda ettikten sonra ne yapacağımı düşünüyordum. Teknik direktör olmak beni cezbetmedi. Kulübümde bir projeyi geliştirebilecek olma fikri hoşuma gitti. Çin'de futbol gelişimi henüz çok yeni Bu projenin gerekli olduğuna inanıyorum. Küçük yaşta futbolcuları eğitmek zaman alır, ama gereklidir. Antrenman yapmalı ve sürekli oynamalısınız. Yeterince çalışırsanız futbolda ilerlersiniz. Çin'deki çocukları Arjantin'e götürüp oradaki antrenmanlardan ve turnuvalardan yararlanmalarını sağlayacağız."

Başarılı futbol kariyeri boyunca Veron, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takmakla kalmamış; aynı zamanda 42 yaşına kadar hala futbol oynuyor olmasıyla da adından söz ettirmişti: "Kariyerimdeki kulüplerde edindiğim tecrübelere çok değer veriyorum. Hepsinin hayatımda büyük bir önemi var. Kırklı yaşlara kadar oynayabilmenin sırrı ise kişisel bakım, azim ve daima daha fazlasını istemek."